Adžić: Lazovićev istup pokušaj da se zaštiti od ruke pravde

Podgorica, (MINA) – Medijsko javljanje nekadašnjeg načelnika sektora za borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije Zorana Lazovića neka je vrsta zaštite od ruke pravde, ocijenio je mnistar unutrašnjih poslova Filip Adzić.

Lazović je danas, na konferenciji za medije, odbacio optužbe predsjednika Vlade Dritana Abazovića o navodnom švercu kokaina i cigareta, a advokat Zoran Piperović je kazao da je izvšen neviđeni pritisak na glavnog specijalnog tužioca Vladimira Novovića da Lazović bude uhapšen.

Adžić Televiziji Crne Gore (TVCG) kazao da tužilaštvo radi bez pritisaka, onako kako se od njih i očekuje, profesionalno i u skladu s dokazima.

“Vjerujem da je to medijsko javljanje neka vrsta zaštite od ruke pravde. Imamo potvrđeno da je Lazović sarađivao sa ljudima iz Srbije koji su dolazili da kasape po Crnoj Gori ali još nemamo potvrđenu bilo kakvu optužbu ili dokaz da Abazović sarađuje sa bilo kim osim onima koji rade u interesu Crne Gore”, rekao je Adžić.

Kako prenosi portal RTCG, Adžić je kazao da fotografije potvrđuju da je Lazovićev sin Petar bio na proslavi kod navodnog vođe kavačkog klana Radoja Zvicera.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS