Adekvatno upravljanje radioaktivnim otpadom neophodno za ostvarivanje ekoloških ciljeva

Podgorica, (MINA) – Vlada Crne Gore kontinuirano ulaže napore kako bi obezbijedila sigurno i bezbjedno upravljanje radioaktivnim izvorima i otpadom, kazao je državni sekretar u Ministarstvu ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera (MERS) Nenad Vitomirović.

Delegacija Crne Gore, u kojoj je bio i Vitomirović, prezentovala je, u sjedištu Međunarodne agencije za atomsku energiju u Beču, Peti nacionalni izvještaj o implementaciji obaveza iz Zajedničke konvencije o sigurnosti upravljanja istrošenim gorivom i radioaktivnim otpadom.

Iz MERS-a su kazali da je Crna Gora međunarodnoj javnosti i stranama ugovornicama Zajedničke konvencije predstavila stanje u upravljanju radioaktivnim otpadom i iskorišćenim radioaktivnim izvorima i ostvareni progres u implementaciji Zajedničke konvencije između dva redovna sastanka.

Vitomirović je naglasio da su zaštita života i zdravlja ljudi, kao i životne sredine od štetnog dejstva jonizujućeg zračenja, odnosno radijaciona i nuklearna sigurnost važne aktivnosti Vlade Crne Gore.

Kako je ukazao, adekvatno upravljanje radioaktivnim otpadom je neophodno za ostvarivanje ekoloških ciljeva, za koje je potreban dobro osmišljen plan i radnje, kako bi se obezbijedili svi potrebni organizacioni, ljudski i finansijski resursi i infrastruktura.

“U protivnom, neadekvatno upravljanje iskorišćenim radioaktivnim izvorima, radioaktivnim otpadom ili istrošenim gorivom uzrokuju posljedice štetne po zdravlje čovjeka”, naglasio je Vitomirović.

On je naveo da Vlada Crne Gore kontinuirano ulaže napore kako bi obezbijedila sigurno i bezbjedno upravljanje radioaktivnim izvorima koji su u upotrebi, iskorišćenim radioaktinim izvorima i radioaktivnim otpadom.

Vitomirović je rekao da se strogo kontrolisanom primjenom nuklearne energije u miroljubive svrhe obezbjeđuje zdravlje čovjeka i štiti životna sredina od štetnog dejstva jonizujućih zračenja.

“Crna Gora šalje jasnu poruku da samo jačanjem međunarodne saradnje i spremnosti za učešće u procesu izvještavanja i razmatranja izvještaja drugih strana ugovornica može u potpunosti doprinijeti unapređenju nuklearne i radijacione sigurnosti”, naglasio je Vitomirović.

Šefica Odsjeka za jonizujuća i nejonizujuća zračenja, nuklearnu i radijacionu sigurnost i bezbjednost u Direktoratu za ekologiju, Tamara Đurović, predstavila je Peti nacionalni izvještaj i odgovarala na mnoga pitanja strana ugovornica Zajedničke konvencije.

Đurović je u zaključcima ukazala da Crna Gora koristi priliku da predstavi svoj status u oblasti upravljanja radioaktivnim otpadom i da učestvuje u konstruktivnom dijalogu u cilju daljeg unapređenja, doprinoseći na taj način nacionalnom i globalnom okviru ukupnog unapređenja sigurnosti.

Iz MERS-a su kazali da je Crna Gora pohvaljena da je ostvarila i značajan progres u posljednjih šest mjeseci, odnosno od perioda dostavljanja izvještaja do održavanja Osmog redovnog preglednog sastanka Zajedničke konvencije.

Kako su naveli, prezentacija Petog nacionalnog izvještaja i odgovora Crne Gore značajni su sa aspekta ispunjavanja obaveza iz pregovaračkog procesa sa Evropskom unijom, kao i sa aspekta implementacije Poglavlja III – Zdravlje i sigurnost Ugovora o osnivanju Evropske zajednice za atomsku energiju, koje se odnosi na nuklearnu sigurnost i upravljanje radioaktivnim otpadom.

Crna Gora je, otkada je postala ugovorna strana Zajedničke konvencije, predstavila pet nacionalnih izvještaja koje je Vlada usvojila na sjednicama održanim 2011, 2014, 2017, 2020. i 2024. godine.

Redovni sastanci strana ugovornica Zajedničke konvencije održavaju se svake treće godine.

