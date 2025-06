Adaptacija vodovodne mreže u Milješu

Podgorica, (MINA) – Ministarstvo javnih radova zaključilo je ugovor o adaptaciji vodovodne mreže u mjesnoj zajednici Milješ, u opštini Tuzi.

Kako je saopšteno iz Ministarstva javnih radova, zaključivanjem ugovora otpočinje infrastrukturni projekat čiji je cilj poboljšanje vodovodne mreže i kvaliteta vodosnabdijevanja za stanovnike Milješa.

“Realizacijom predviđenih radova omogućiće se sigurnije, efikasnije i dugoročno održivije snabdijevanje vodom, čime se direktno doprinosi unapređenju kvaliteta života lokalnog stanovništva”, kaže se u saopštenju.

Dodaje se da taj projekat predstavlja još jedan korak u aktivnostima Ministarstva javnih radova usmjerenih ka modernizaciji i ravnomjernom razvoju infrastrukture širom Crne Gore.

