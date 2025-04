ACV podržala Gorsku službu sa 65 hiljada EUR

Podgorica, (MINA) – Agencija za civilno vazduhoplovstvo (ACV) obezbijedila je Gorskoj službi spašavanja Crne Gore (GSS) 65 hiljada EUR

za nabavku opreme i jačanje operativne spremnosti.

Kako je saopšteno iz ACV, podrška je usmjerena GSS krajem marta, u cilju povećanja efikasnosti za potrebe traganja i spašavanja u civilnom vazduhoplovstvu, prije svega u planinskom i brdskom području, te na svim mjestima gdje postoje uslovi da se angažuje ta služba.

“Sporazumom o saradnji je predviđeno da novac može biti namijenjen isključivo za operativnu spremnost, i nabavku opreme”, navodi se u saopštenju.

Podsjeća se da je ACV, koja se ne finansira iz državnog budžeta, podržala i ovogodišnje aktivnosti Uprave pomorske sigurnosti i upravljanja lukama (UPSUL) sa 200 hiljada EUR, na osnovu sporazuma u oblastima traganja i spašavanja (SAR) vazduhoplova na moru.

Iz ACV su naveli da UPSUL donaciju može da koristi isključivo za unapređenje efikasnosti Koordinacionog centra traganja i spašavanja na moru MRCC Bar i operativnih jedinica, te obuku zaposlenih.

„ACV svake godine donira vrijedna sredstva UPSUL-u, koja dobija od Evropske organizacija za sigurnost vazdušne plovidbe (EUROCONTROL), a što se pokazalo pozitivnim primjerom unapređenja SAR sistema na moru“, kaže se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS