Abazoviću počasni doktorat za promovisanje ljudskih prava

Podgorica, (MINA) – Crnogorskom premijeru Dritanu Abazoviću u Istanbulu je uručen počasni doktorat za promovisanje ljudskih prava i etike u međunarodnim odnosima.

Kako je saopšteno iz kabineta Abazovića, premijer je radnu posjetu Turskoj započeo posjetom Univerzitetu Medeniyet i Međunarodnom institutu za bliskoistočne i balkanske zamlje gdje je u okviru Izvršnog programa za nove lidere (FLEP) održao predavanje.

“Nakon toga mu je uručen počasni doktorat za promovisanje ljudskih prava i etike u međunarodnim odnosima”, kaže se u saopštenju.

Kako je najavljeno, tokom boravka u Istanbulu, Abazović i ministar unutrašnjih poslova Crne Gore Filip Adžić održaće niz sastanaka sa članovima biznis zajednice u Turskoj, imajući u vidu značaj privredne saradnje dvije države.

Iz Abazovićevog kabineta su rekli da će, tokom boravka u Istanbulu, crnogorska delegacija imati susrete sa predstavnicima mnogobrojne crnogorske iseljeničke zajednice u Turskoj koja dodatno doprinosi zbližavanju i učvršćivanju veza između dvije države.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS