Abazovićeva Vlada ukinula smisao školstva

Podgorica, (MINA) – Vlada Dritana Abazovića, sa ministrom prosvjete Miomirom Vojinovićem, ukinula je smisao školstva i učiteljskog, nastavničkog i profesorskog poziva, smatraju u Demokratskoj partiji socijalista (DPS).

Članica Predsjedništva DPS-a Aleksandra Vuković kazala je da se nedostojnost i nedosljednost u radu Vojinovića odrazila na cio prosvjetni sistem, koji je, kako je navela, u mraku.

Vuković je pozvala građane da od “bezočne” vlasti zajedno odbrane najsvetiju društvenu vrijednost – obrazovanje.

“Kucnuo je čas da svi, bez obzira na političku orijentaciju i obrazovni profil, a radi sreće crnogorskog društva i dostojanstva najvažnijeg poziva – prosvjetnoga, ustanemo, bez dileme i bez izuzetka, združeno i jedinstveno, i kažemo – dosta je“, kaže se u saopštenju.

Vuković je rekla da je prosvjetni kadar u Crnoj Gori ponižen i uvrijeđen je kao nikada do sada.

„Prosvjetni poziv, koji je trebalo da bude svjetlo i nada crnogorskoga društva, osujećen je u svojoj osnovnoj funkciji – obrazovanju i vaspitanju mladih“, kazala je Vuković.

Postao je, kako je navela, središte partijskog mahnitanja mediokriteta, koji su omogućili da najgori i najgore vode najsloženije procese i sunovrate najdragocjeniji sistem crnogorskog društva – obrazovni.

„Vlada Abazovića, sa ministrom Socijalističke narodne partije – Vojinovićem, ukinula je smisao školstva i učiteljskog, nastavničkoga i profesorskog poziva, stavila je sve to na pladanj roditeljima i učenicima kao potencijalnim sigurnim glasačima, previđajući da se biračka podrška ne dobija podilaženjem neznanju i bahatosti, prepisivanju i ucjeni“, kaže se u saopštenju.

Vuković je rekla da se na taj način stiče prezir, ali ne i cenzus, koji je, kako je kazala, samo Dontovom formulom mogao produžiti parlamentarni život ove partije.

„Maturski ispit, a u stvari – ispit zrelosti i punoće ličnosti učenika – Vojinović je pretvorio u smijuriju, izjednačujući vrlinu i krivotvorenje, istinu i obmanu“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da su Abazović i Vojinović svoje svjetonazore primijenili na proces polaganja maturskog ispita, ulagujući se pritisku sredine prema kojoj osrednjost treba biti nagrađena Lučom, a falsifikovanje najboljom ocjenom.

„Maheraj i lažiranje jesu stil Abazovićeve sramotne vlade, ali se moramo pobuniti zbog drske i bestidne akcije tzv. ministra prosvjete Miomira Vojinovića“, navela je Vuković u saopštenju.

Ona je rekla da nezakonito razaranje školstva i nasilna promjena sistema ocjenjivanja i procjenjivanja znanja moraju biti kažnjeni i zauvijek protjerani iz prosvjetnih institucija.

Prema riječima Vuković, maturantima i njihovim roditeljima nijesu prijatelji oni koji su nagradili čin propadanja kulture znanja.

„Oni su sve nas pokušali pretvoriti u masu koja ne talasa, već prihvata njihov provincijski stav prema obrazovanju. Pokušali su nas navesti da počnemo ličiti na njih – površne, neobrazovane, tužne vođe bez svojstava“, kaže se u saopštenju.

