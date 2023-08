Abazović: Urađene istorijske stvari, ali je pred nama još posla

Podgorica, (MINA) – Svako ko pokušava da vrati desetkovane klanove na vlast, naprijatelj je građana Crne Gore i pomirenja, kazao je premijer Dritan Abazović.

On je na Fejsbuku /Facebook/ naveo da je 30. avgust 2020. godine „nezaboravna noć“, koja je zauvjek promijenila političku istoriju Crne Gore i dovela do prve demokratske smjene vlasti na izborima.

Abazović je rekao da se puno stvari izdešavalo i da je Crna Gora doživjela tranformaciju i zakoračila putem pravde i ekonomskog prosperiteta.

„Urađene su neke istorijske stvari, ali je pred nama još puno posla“, dodao je Abazović.

On je rekao da je 30. avgusta 2020. godine obaćao građanima da državom više neće vladati mafija, kao i da će raditi na pomirenju.

„Svako ko danas, tri godine kasnije, svjesno ruši taj koncept i pokušava vratiti desetkovane klanove na vlast – naprijatelj je građana Crne Gore, pa samim tim i pomirenja“, kazao je Abazović.

On je poručio da „ruka pravde neće stati i da točak promjena više niko ne može zaustaviti“.

„Idemo dalje! Čeka nas finale! Na pravom smo putu“, naveo je Abazović.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS