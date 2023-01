Abazović: Ulazak Hrvatske u Šengen i eurozonu istorijski dan za cijeli region

Podgorica, (MINA) – Ulazak Hrvatske u Šengen i eurozonu istorijski je dan, ne samo za tu državu, već i za cijeli region, ocijenio je crnogorski premijer Dritan Abazović.

On je uputio iskrene čestitke hrvatskom kolegi Andreju Plenkoviću i svim građanima Hrvatske.

„Ovo je veliki podstrek za sve evropske snage širom regiona koji budućnost Zapadnog Balkana vide u okviru velike evropske porodice“, naveo je Abazović na Tviteru /Twitter/.

