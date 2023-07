Abazović: U proteklom periodu svjedočili smo rađanju demokratije

Podgorica, (MINA) – Crna Gora je prešla stepenicu političke kulture koju ranije nije imala, kazao je premijer Dritan Abazović, navodeći da se u proteklom periodu moglo svjedočiti rađanju demokratije.

On je na panelu Civilizacija, koji je u Kuslevovoj kući organizovala Grupa građana CIVIS, kazao da je Vlada na čijem je čelu u poslednje tri godine napravila “meteorske” iskorake i da je sada važno da se ne naprave koraci unazad.

Prema riječima Abazovića, u Crnoj Gori sad živi pregovaranje, nema tenzija, a izborni proces je slobodan.

“Primjećujem da danas tokom sastavljanja nove Vlade nema teških pitanja koja su determinisala izbore kao što su Temeljni ugovor, Srebrenica, mnoge druge stvari”, rekao je Abazović.

Crna Gora je, kako je istakao, prešla jednu stepenicu političke kulture koju ranije nije imala.

“To naravno ne umanjuje odgovornost političkih subjekata da i dalje razvijaju političku kulturu, ali to budi nadu da smo mi zaista kao društvo na pravom putu”, naveo je Abazović.

On je istakao da je najvažnije da se procesi dešavaju brzo.

“Veliki sam optimista, sa politikološkog aspekta. Samo je važno da procese ne vratimo unazad. Sve ostalo će se razriješiti. Mi smo često žrtvovali demokratiju zarad stabilnosti. U proteklom periodu svjedočili smo rađanju demokratije”, kazao je Abazović.

Crnoj Gori, kako je ocijenio, nedostaje malo da dođe u završnu fazu demokratije.

“Ta faza podrazumijeva da svako odgovara za postignute rezultate dok je bio na vlasti. Još nijesmo na tom nivou, ali u odnosu na, recimo, 2016. godinu – stvari su neuporedivo bolje. Pobjeda evropske agende je ovaj događaj danas, kad ljudi pristojno razgovaraju i dogovaraju se”, zaključio je Abazović.

