Abazović u Bakuu, sjutra sastanak sa Alijevim

Podgorica, (MINA) – Predsjednik Vlade Crne Gore i rukovodilac Ministarstva vanjskih poslova Dritan Abazović doputovao je danas u Baku gdje će učestvovati na ministarskom sastanku Koordinacionog biroa Pokreta nesvrstanih, gdje je Crna Gora primljena u svojstvu posmatrača 2008. godine.

Iz Vlade je saopšteno da je Abazovića na aerodromu u glavnom gradu Azerbejdžan dočekao zamjenik premijera Ali Ahmetov.

‘Osim učešća na ministarskom sastanku Koordinacionog biroa, gdje će Abazović govoriti odmah nakon domaćina, planirani su i bilateralni susreti sa predsjednikom Azerbejdžan Ilhamom Alijevim i premijerom Alijem Asadovim”, navodi se u saopštenju.

Učešćem na sastanku Koordinacionog biroa, kako se ističe, Crna Gora šalje poruku posvećenosti principima i vrijednostima Ujedinjenih nacija, privrženosti multilateralizmu u međunarodnim odnosima.

“Težeći da afirmiše svoju ulogu i partnerske odnose sa svim akterima međunarodnih odnosa na osnovama saradnje i međusobnog uvažavanja“, dodaje se u saopštenju.

