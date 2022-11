Abazović: Studenti vjesnik uspješne budućnosti Crne Gore

Podgorica, (MINA) – Studenti su vjesnik uspješne budućnosti Crne Gore, kazao je premijer Dritan Abazović, dodajući da ih podstiče da budu hrabri, odvažni, samostalni, samosvjesni i da zalaganjem konstruišu društvo po svojoj mjeri.

Abazović se, kako je saopšteno iz njegovog kabineta, uoči 17. novembra Međunarodnog dana studenata, danas sastao sa predstavnicima Studentskog parlamenta Univerziteta Crne Gore (SPUCG).

Navodi se da su predstavnici SPUCG Abazoviću predočili probleme sa kojima se studenti suočavaju duži niz godina, potencijalnim metodama za njihovo rješavanje i planovima za unapređenje kako njihovog položaja u toku tako i nakon studija.

“Naši studenti su vjesnik uspješne budućnost Crne Gore. Podstičem ih da budu hrabri, odvažni, samostalni i samosvjesni i zalaganjem konstruišu društvo po svojoj mjeri”, rekao je Abazović.

Kako se navodi, Abazović se osvrnuo na predloženi model Studentskog servisa i kazao da se radi o odličnom modelu koji bi u koordinaciji sa Univerzitetom mogao zaživjeti i dati dobre rezultate.

Predsjednik Studentskog parlamenta, Andrej Vukčević, zahvalio se premijeru na srdačnom prijemu i tokom razgovora izdvojio šest gorućih tema za koje računaju na podršku kako Vlade tako i institucija sistema pri realizaciji.

To su, kako je kazao Vukčević, problem zapošljavanja u toku i nakon studija, važnost uvođenja rangiranja Univerziteta, izmjene Zakona o visokom obrazovanju, rješavanje pitanja hiperprodukcije diploma, unapređenju Programa stručnog osposobljavanja, kao i rješavanje pitanja infrastrukturnih projekata.

„Vukčević je premijeru predstavio model Studentskog servisa koji studentima omogućava da svojim zalaganjem obezbijede dodatnu zaradu u cilju lakšeg finsniranja cjelokupnih studija i naveo da su sa ovom idejom već upoznata resorna ministarstva“, kaže se u saopštenju.

On je istakao nužnost i hitnost izmjena Zakona o visokom obrazovanju, s obzirom na to da, kako je pojasnio, aktuelni model studija tri plus dva nije dobar, jer nije usklađen sa tržištem rada.

U saopštenju se dodaje da su Abazović i predstavnici studenata razgovarali i o infrastrukturnim projektima, poput rekonstrukcije i izgradnje novih studentskih domova i odmarališta.

