Abazović: Skupština da skrati sebi mandat

Podgorica, (MINA) – Skupština Crne Gore trebalo bi sama sebi da skrati mandat, nakon čega bi novoizabrani predsjednik države Jakov Milatović trebalo da raspiše izbore za 11. jun, ocijenio je premijer Dritan Abazović.

On je, u emisiji Okvir na Televiziji Crne Gore, rekao da se Građanski pokret URA raduje parlamentarnim izborima.

“Ja sam iznio stav iza kojeg stojim, ukoliko se parlamentarni izbori dese po ukazu (Mila) Đukanovića, to znači da će Milatović i svaki naredni predsjednik moći da raspisuju izbore svakih 100 dana”, kazao je Abazović.

On je naveo da je to omogućio i Ustavni sud svojom inertnošću, prenosi portal RTCG.

“Predlažem da Skupština sama sebi skrati mandat, a da onda Milatović nakon inaguracije sam raspiše izbore za 11. jun”, rekao je Abazović.

