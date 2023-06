Abazović: Saradnja sa PES-om moguća kad se Spajić i ja razjasnimo

Podgorica, (MINA) – Premijer i lider Građanskog pokreta (GP) URA Dritan Abazović kazao je da je toj partiji prihvatljiva saradnja sa Pokretom Evropa sad (PES), ali da prethodno on i predsjednik PES-a Milojko Spajić treba da se razjasne o detaljima slučaja Do Kvon.

On je, u emisiji Argumenti na Televiziji Crne Gore, rekao da Spajić pretenduje na ozbiljne državne funkcije i da bi državni organi, takođe, trebalo da što prije ispitaju navode iz pisma koje je Do Kvon poslao.

Abazović je naveo da PES ima pravo da bira svoje partnere i da je to legitimno.

On je rekao da koalicija Hrabro se broji treba da bude okosnica nove Vlade i da najveći prioritet treba da bude evropska agenda i ispunjavanje obaveza na putu ka Evropskoj uniji, kao i borba protiv kriminala i korupcije, prenosi Portal RTCG.

“Ukoliko to bude prioritet vlade, mi sebe vidimo tu. Ako nešto drugo bude prioritet, naročito da se sakriju neka krivična djela i da se vratimo na staro, onda nikakav problem, neka u toj Vladi budu neki drugi subjekti, sve legitimno”, kazao je Abazović.

On je apelovao da se što prije konstituiše novi parlament i zatim Vlada.

Abazović je kazao da su sa Demokratama imali izvanrednu saradnju i jako lijepu kampanju tokom koje su, kako je dodao, ponudili mnogo.

On je rekao da se možda nije ni čulo šta su sve konkretni planovi, jer je bučnija bila neka druga retorika.

“Mi ćemo sa njima razgovarati, vidjećemo kakav će biti pregovarački nastup ako do toga dođe, i ja tu zaista ne vidim nikakav problem”, kazao je Abazović.

On je istakao da je potrebna inkluzivnost.

“Bilo bi dobro da imamo ne 41 nego 49 ili 54 poslanika, zbog provjetravanja u sudstvu”, kazao je Abazović.

Abazović je rekao da je GP URA prihvatljiva saradnja sa PES-om, ali da lično insistira da se prije svega toga razjasne on i Spajić.

“Da se razjasnimo kao dva predsjednika stranaka o svim ovim stvarima, pa da vidimo za dalje. Ako to njima nije prihvatljivo, ako neko hoće neke druge modele, meni je to u redu”, naveo je Abazović.

GP URA, kako je kazao, niko neće ucjenjivati.

“To oni dobro znaju”, dodao je Abazović.

On je pozvao Spajića na televizijski duel.

“Sa obzirom na to da će Spajić sjutra biti gost vaše televizije, koristim sljedeću priliku – kad god on bude želio, pred crnogorskom javnošću, pred 600 hiljada građana, na Javnom servisu ili negdje drugo, treba da se suočimo da bi neke stvari koje ja i on znamo rekli pred kamerama”, naveo je Abazović.

To je, kako je kazao, prva stvar koju nudi.

“Ja se nadam da će biti u jednom trenutku, mislim da u ovom trenutku nije spreman, on zna razloge, a ja sam potpuno spreman”, naveo je Abazović.

On je ocijenio da bi to bila najbolja stvar”, naveo je Abazović.

“Aferu “Do Kvon” je proizveo sami PES, odnosno Spajić. Evo i kako”, naveo je Abazović.

On je kazao da se na jednom portalu pojavila informacija da mu je Do Kvon poslao pismo.

Abazović je dodao da to pismo u tom trenutku nije ni vidio, jer je bio u Budvi na jednom događaju.

“On (Spajić) je onda izašao i rekao da je to sve netačno, da je on uhapsio Do Kvona, i započeo sam sebi svoju aferu. Da je rekao u redu, neka organi rade što hoće, ja mislim da bi time sve bilo arhivirano”, kazao je Abazović.

On je rekao da nije tvrdio da su stvari iz pisma istinite, niti da su neistinite, niti je organ koji to utvrđuje.

Abazović je kazao da se, što se tiče “fabrikovanih optužbi” na račun generalnog inspektora Agencije za nacionalnu bezbjednost (ANB) Artana Kurtija, nameće ključno pitanje.

“Pitam javno kada se i koliko puta ujak Spajića, izvjesni Sreten Kankaraš, koji mu je mnogo pomagao u kampanji, sastajao sa direktorom i generalnim inspektorom ANB-a. Prije i poslije afere, neka kaže Spajić”, naveo je Abazović.

Prema njegovim riječima, povod sastanaka je bio “što je Spajić mislio da se oko njega nešto čini, da je u nekom problemu”.

Kako je rekao Abazović, “ne mogu oni da traže pomoć od ANB-a, pa da taj ANB bacaju pod noge”.

“Da li je Spajić i sjedio sa njima, gdje su bili, ko je sve tu bio, šta je bila priča. Neka to kažu. Hoće čovjek da bude premijer. Nema problema, ali mora da priča istinu”, rekao je Abazović.

