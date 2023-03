Abazović: Pronađimo najmanji zajednički imenitelj za saradnju

Podgorica, (MINA) – Svijetu je potrebna globalizacija, ali sa pravdom, poručio je premijer Dritan Abazović, navodeći da treba pronaći najmanji zajednički imenitelj za saradnju.

Abazović je, kako je saopšteno iz njegovog kabineta, govorio sinoć na Harvardu pred brojnim profesorima, studentima i gostima u Prirodnjačkom muzeju tog univerziteta, koji je jedan od najpoznatijih u svijetu, osnovan 1636. godine.

On je zahvalio na pozivu i istakao da je svijetu potrebna globalizacija, ali sa pravdom.

„Svi smo u obavezi da pronađemo najmanji zajednički imenitelj za saradnju jer je to jedini način da imamo mir”, naglasio je Abazović osvrćući se u govoru na rusku agresiju na Ukrajinu i dodajući da u ovom trenutku niko nema pravo da „gleda svoja posla”.

Abazović je istakao da iza svakog nacionalizma stoji korupcija, odnosno korumpirani političari koji ne žele jake institucije.

„Niko ne može sebi dozvoliti da podržava stabilokratije bez demokratije, jer takve stabilokratije postaju autokratije, a toga nema ako želimo slobodu izbora”, kazao je Abazović.

On je, u kontekstu zaštite životne sredine, rekao da je ekologija pitanje globalne etike, a ne pojedinačnih zemalja.

Abazović je dodao da utoliko više „imamo obavezu da, posebno u vrijeme krize, pronađemo modele za saradnju za zajedničko dobro cijele planete“.

On je, govoreći o odnosima u regionu, istakao da se moraju što prije riješiti sva otvorena pitanja i uspostaviti modeli saradnje, kako bi u skorijoj perspektivi o Zapadnom Balkanu moglo govoriti kao o najatraktivnijoj investicionoj destinaciji.

Poziv Abazoviću da govori na kampusu, koji organizuje Harvardov Centar za evropske studije Minda de Gunzburg (CES) i udruženje evropskih studenata sa fakulteta Kenedi i za poslovne studije univerziteta Harvard, uputio je rektor tog univerziteta Lorens Bejkau.

Osnovan 1969. godine, CES je najstariji i najveći univerzitetski centar posvećen proučavanju Evrope u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD).

Kako su naveli iz kabineta Abazovića, od prvog izdanja 2012. godine, godišnja konferencija o Evropi jedan je od najvećih događaja u organizaciji studenata sa fokusom na Evropu na univerzitetima u SAD-u.

„Njen cilj je jačanje transatlantskog razumijevanja izgradnjom mostova dijaloga između različitih grupa međunarodnih studenata i evropskih naučnika, kreatora politika i lidera iz raznovrsnih sektora“, kaže se u saopštenju.

