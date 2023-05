Abazović: Pokušavamo da doprinesemo opštoj solidarnosti

Podgorica, (MINA) – Crna Gora pokušava da doprinese opštoj solidarnosti i spremna je da zajednički radi sa drugim državama Savjeta Evrope (SE), rekao je premijer Dritan Abazović.

Abazović je, po dolasku na samit SE u Rekjaviku, naveo da je Crna Gora uputila veliku pomoć Ukrajini kao i da će to raditi permanentno.

On je, u video izjavi objavljenoj na Telegramu, dodao da Crna Gora trenutno ima najveći broj ukrajinskih građana per capita /po glavi stanovnika/ u Evropi.

“Mislim da pokušavamo da damo doprinos opštoj solidarnosti i spremni smo da zajednički radimo sa drugim državama SE”, kazao je Abazović.

On je rekao da Evropa u ovom formatu može da nastavi samo ako svi budu pokazali određenu dozu solidarnosti.

