Abazović: Podrška štampanim medijima kako se ne bi ugasili

Podgorica, (MINA) – Vlada će podržati štampane medije u Crnoj Gori, kako ne bi došlo do njihovog gašenja, rekao je premijer Dritan Abazović.

Abazović je na sjednici Vlade rekao da je napredak Crne Gore na listi Reporteri bez granica svjetski rekord, i da je time uništena kampanja da se bilo kome, na bilo koji način, sužavaju prava.

“Veliko pomjeranje na ljestvici, najveće koje je neka zemlja zabilježila, mislim da govori o tome da smo pokušali da stvorimo ambijent koji fer i pluralistički”, kazao je Abazović.

On je rekao da Vlada pomaže štampanim medijima kako se ne bi ugasili.

“Nema ih puno u Crnoj Gori, mislim da je važno da ih na ovaj način zaštitimo, koliko je to moguće”, rekao je Abazović.

On je kazao da su štampani mediji “dio naše tradicije i naših navika”.

“S obzirom na to da se ne radi o puno novina, mislim da je opravdan ovaj zahtjev”, kazao je Abazović.

Prema njegovim riječima, ukoliko bi se ugasili štampani mediji, ugasile bi se i štamparije i čitav proces.

“Važno je naglasiti da ne treba baš sve gurati u taj elektronski sadržaj. Ovo je na neki način zaštita pluralizma, da postoje više opcija da se svako informiše”, kazao je Abazović.

