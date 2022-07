Abazović: Pitanje temeljnog ugovora nije prioritet za građane

Podgorica, (MINA) – Pitanje temeljnog ugovora države sa Srpskom pravoslavnom crkvom (SPC) nije prioritet za građane, kazao je premijer Dritan Abazović, navodeći da je cilj Vlade da fokus usmjeri na životni standard.

On je na sjednici Vlade, na kojoj je počela rasprava o Predlogu temeljnog ugovora sa SPC, rekao da građane najviše interesuje životni standard i politička stabilnost.

Abazović je kazao da je najveća dilema bila vezana za stavove tri i četiri preambule ugovora.

„Tu se govorilo o falsifikatu, istoriji, da li je nešto urađeno kako treba ili ne. Kompromis dok kojeg smo došli da se ti stavovi tretiraju kao dva, za razliku od ranije”, kazao je Abazović.

On je rekao da je sporan bio i član dva koji se odnose na javno-pravna ovlašćenja.

Abazović je rekao da nije tačno da to podrazumijeva prenos ovlašćenja sa države na crkvu, već da toznači da crkva da ljudima može da iza krštenicu.

On je, govoreći o članu 11, rekao je on precizan u sva tri stava.

Abazović je dodao da stav jedan i tri završava u skladu sa pravnim poretkom Crne Gore.

Abazović je kazao da je sporno bilo i pitanje izgradnje hramova.

“Ovo se odnosi samo na ono što gradi crkva kao jedna od strana potpisnica. To se odnosi na odnose države i ove vjerske zajednice. Ostale mogu urediti odnose sa državom na potpuno identičan način”, rekao je on.

Abazović je istakao da ne postoji ugovor koji je iznad zakona i Ustava, bilo da se radi o religijskim zajednicama ili ekonomskom aranžmanu.

On je naglasio da nijedno kulturno dobro ne može da se otuđi, proda ili izmjesti.

Abazović se osvrnuo i na član sedam, u kom se navodi da se ne mоgu preduzimati bezbjednоsne mjere bez prethоdnоg оdоbrenja nadležnih crkvenih оrgana.

On je dodao da uniformisana policija inače ne ulazi u crkve, džamije, obrazovne institucije, Skupštinu, osim kad su ugroženi bezbjednost i zdravlje ljudi.

Abazović je kazao da nije nikakva žurba.

“Možemo ovo pitanje da tretiramo i za dva mjeseca, i za pet mjeseci, ili pet godina, ali cilj je da ljudima usmjerimo fokus na nešto drugo, na ono što je stvarno važno za životni standard”, istakao je Abazović

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS