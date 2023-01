Abazović: Ovakvo formiranje Vlade za nas je završena priča

Podgorica, (MINA) – Sudije Ustavnog suda treba što prije izabrati, jer će time biti deblokiran cijeli proces, kazao je premijer Dritan Abazović, navodeći da je ovakvo formiranje nove Vlade za Građanski pokret URA završena priča.

On je, u emisiji Načisto na Televiziji Vijesti, rekao da će Vlada razmotriti inicijativu za skraćenje mandata Skupštini čim se konstituiše Ustavni sud.

Abazović je ponovio da je pogrešno da vanredni parlamentarni izbori budu održani bez Ustavnog suda.

“Ako većina u državnom parlamentu misli da uprkos tome treba da državu gurnemo u Šavnik, mi se sa tim moramo pomiriti i učestvovaćemo na izborima”, rekao je Abazović.

On je kazao da je mandatar Miodrag Lekić cijelo vrijeme bio strpljiv, tolerantan i spreman da razumije sve perspektive bilo kojeg političkog subjekta.

“Ovakvo formiranje 44. vlade je za nas završena priča”, naveo je Abazović.

On je, govoreći o sastanku povodom pregovora za sastav nove Vlade, koji je održan 4. januara, kazao da je “na tu igru“ tačku stavio Demokratski front (DF) kada su predstavnici tog političkog saveza otišli sa sastanka.

“Oni su rekli da li želite da potpišete da se sjednica održi za 14, 15 dana. Mi smo rekli kako da potpišemo kad nijedna stvar nije dogovorena”, naveo je Abazović.

On je dodao da se zna kako se formira Vlada.

Abazović je kazao da su na sastanku poručili da su spremni za razgovor i dogovor i da se onda ide na “svečaniji dio”, na sjednicu na kojoj se bira 44. Vlada.

“Pitali su da li ostajemo pri stavu da nećemo da potpišemo, odgovorili smo ostajemo, nakon čega su otišli”, naveo je Abazović, prenosi portal Vijesti.

Kako je kazao, kada neko želi da formira Vladu, potpuno je logično da postoji neki dokument oko glavnih, magistralnih pravaca.

“Mi to nijesmo imali. Šta je naša spoljna politika, kako vidimo budućnost, na šta želimo da stavimo akcenat, koji su prioriteti rada Vlade, to smo žjeleli da vidimo na papiru”, naveo je Abazović.

On je rekao da je Evropska unija (EU) uložila milijardu EUR od kada je Crna Gora u procesu integracija, da su najveći saveznik Crne Gore Sjedinjene Američke Države.

“Pomažu nam ne samo u reformama nego i u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije, i ne možemo da budemo država koja će zbog jednog kratkog vremenskog perioda sve da sruši što su bili zajednički projekti”, kazao je Abazović.

On je rekao da će aktuelna Vlada trajati dok se ne formira neka druga.

“Duži je tehnički mandat nego prvi, mislim da smo efikasniji u tehničkom mandatu”, naveo je Abazović.

Abazović je ocijenio da će, ukoliko se predsjednik države Milo Đukanović ponovo kandiduje na predsjedničkim izborima, pobijediti ga svako “ko mu stane na crtu”.

“Mislim da je politički kraj za Đukanovića na predsjedničkim izborima, možda se on i ne kandiduje. Kraj proljeća ove godine je put u veću, snažniju, političku stabilizaciju Crne Gore”, rekao je Abazović.

On je kazao da će Crna Gora nakon predsjedničkih izbora “biti još više na pravom putu”.

“Evropska orijentacija raste i ona će odnijeti značajnu pobjedu u odnosu na ostale retrogradne opcije”, rekao je Abazović.

On je kazao da računa da će Demokratska partija socijalista (DPS) imati svoju kalkulaciju u odnosu na predsjedničke izbore i stav međunarodnih partnera.

“Očekujem da se na njih izvrši mali pritisak da oni ne urade ono što su uradili 12. decembra. DPS nije glasao za sudije Ustavnog suda, hoće da imaju kontrolu nad Ustavnim sudom”, rekao je Abazović.

Toga, kako je naveo, neće biti.

“Neka se dogovore DF i DPS, to će značiti pomirenje za Crnu Goru”, kazao je Abazović.

Prema njegovim riječima, to će ojačati i druge stranke iz građanskog, centrističkog evropskog bloka i biće mnogo bolja situacija, i politička, nego što je sada slučaj.

“I kada su otišli sa pregovora (DF), oni su rekli mi ćemo sa DPS-om da skratimo mandat, izaberemo sudije Ustavnog suda. Super, nama ćete olakšati posao”, naveo je Abazović.

Upitan da li je odlazak ministara pravde i finansija, Marka Kovača i Aleksandra Damjanovića, na obilježavanje neustavnog Dana Republike Srpske skandal, on je kazao da se radi o skandalu, ali i o pripremi za izbore.

“Mi smo različiti politički subjekti”, dodao je Abazović.

On je kazao da njihov odlazak nema nikakve veze sa Vladom.

“Kovač će vratiti 200 EUR u budžet. Što se tiče ministara, oni jesu 24 sata ministri, ali su tako isto i punoljetni građani i moraju da odgovaraju za svoje postupke”, rekao je Abazović.

On je naveo da Kovač i Damjanović nijesu otišli kao predstavnici Vlade, jer Vlada Crne Gore ne priznaje 9. januar.

Upitan da li će URA glasati za inicijative za smjenu čelnika šest crnogorskih opština, koje je pokrenuo DPS, Abazović je odgovorio da nije razgovarao sa kolegama, i da lično misli da je to stvar koja treba da ima javni ukor.

Abazović je, komentarišući dokument koji je objavio lider Socijaldemokratske partije Raško Konjević, kazao da taj dokument nije vidio i da nije službeno zaveden.

On je rekao da Konjević treba da kaže o kakvom se dokumentu radi.

Abazović je kazao da šverc cigareta niko nije pominjao, osim nekih opozicionih poslanika, niti išta preduzimao dok on nije došao na mjesto potpredsjednika Vlade.

“Šverc u Crnoj Gori se radi na dva načina, kroz pranje kontejnera i to radi nekoliko ekipa. Od tih ekipa postoji pet i niko nije procesuiran. To su “grand”, “mojkovčani”, “nikšićani”, “božajski” i “rožajski” klan”, naveo je Abazović.

On je kazao da nikakvih vojnih aktivnosti na Sinjajevini nema niti će ih biti.

“Mi smo dali 300 hiljada EUR da bi naši vojnici otišli u Sjevernu Makedoniju da bi se obučavali. Stojimo iza toga da vojnog poligona na Sinjajevini neće biti”, naveo je Abazović.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS