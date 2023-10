Abazović: Nijesmo dobili poziv od PES-a, ne bježimo od dijaloga

Podgorica, (MINA) – Građanski pokret URA nije dobio zvanični poziv Pokreta Evropa sad (PES) za pregovore o formiranju nove Vlade, kazao je lider URA-e i premijer Dritan Abazović i poručio da ne bježe od dijaloga sa bilo kim.

Abazović je to rekao novinarima nakon polaganja kamena temeljca za izgradnju nove osnovne škole u Radovićima u Tivtu.

„Nijesmo dobijali nikakav zvanični poziv niti na njemu insistiramo. Ako bude bilo nekog poziva, mi nikada nijesmo bježali od dijaloga sa bilo kim“, naveo je Abazović.

To, kako je kazao, ne znači da će se dogovoriti, ali je vođenje dijalog stvar političke kulture.

„Toga do sada nije bilo“, dodao je Abazović.

Prema njegovim riječima, pozicija URA-e je kao i dosad vrlo čista i jasna.

Na pitanje postoji li nešto od čega URA neće odustati, ukoliko uđe u pregovore o formiranju Vlade, Abazović je odgovorio da ne bi prejudicirao prije nego taj poziv stigne, ako uopšte bude upućen.

On smatra da je pregovore trebalo drugačije voditi, sa potpuno drugačijom platformom i jasnim principima kakva treba da bude Vlada, a da najviše odgovara građanima u nekom narednom mandatu.

„Dosad sve što smo čuli su neka opšta mjesta da je Crna Gora nezavisna država i tako neke stvari koje se podrazumijevaju“, dodao je Abazović.

