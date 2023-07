Abazović: Nije važna veličina države, već želja da promoviše univerzalne vrijednosti

Podgorica, (MINA) – U globalnom društvu nije važno kolika je veličina neke države, već koliko je velika njena želja da promoviše univerzalne vrijednosti, kazao je premijer i rukovodilac Ministarstva vanjskih poslova, Dritan Abazović.

On je govorio na ceremoniji svečanog otvaranja ministarskog sastanka Koordinacionog biroa Pokreta nesvrstanih.

Govor Abazovića, kako je saopšteno iz njegovog kabineta, uslijedio je nakon uvodnih izlaganja predsjednika Azerbejdžana Ilhama Alijeva i direktorice Kancelarije Ujedinjenih nacija (UN) u Ženevi.

Navodi se da je prije govora održan minut ćutanja u čast lidera država članica Pokreta nesvrstanih, koji su preminuli od održavanja samita u oktobru 2019. godine.

„U globalnom društvu nije važno kolika je veličina neke države, već koliko je velika želja da promoviše univerzalne vrijednosti”, naglasio je Abazović tokom izlaganja.

Iz njegovog kabineta podsjetili su da su, nakon učešća na ministarskom sastanku, danas planirani i bilateralni susreti Abazovića sa Alijevim i premijerom Azerbejdžana Alijem Asadovim.

„Učešćem na sastanku Koordinacionog biroa Crna Gora šalje poruku posvećenosti principima i vrijednostima UN-a, privrženosti multilateralizmu u međunarodnim odnosima, težeći da afirmiše svoju ulogu i partnerske odnose sa svim akterima međunarodnih odnosa na osnovama saradnje i međusobnog uvažavanja“, kaže se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS