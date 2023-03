Abazović: Nedvosmislena podrška Milatoviću u drugom krugu

Podgorica, (MINA) – Kampanja za predsjedničke izbore, izborni dan i proglašenje rezulatata predstavljaju veliku pobjedu demokratije, ocijenio je lider Građanskog pokreta URA Dritan Abazović i poručio da kandidat Pokreta Evropa sad Jakov Milatović ima njihovu nedvosmilena podršku u drugom krugu.

Abazovi je, u objavi na Fejbuku /Facebook/, čestitao svim učesnicima izbornog procesa na političkoj korektnosti i prilično konstruktivnom pristupu proteklih dana.

„Sa posebnim naglaskom na Jakova Milatovića, kome ide iskrena i nedvosmilena podrška za glatku pobjedu u drugom krugu“, istakao je Abazović.

Kako je naveo, sav tok kampanje, izborni dan i konačno proglašenje rezulatata predsjedničkih izbora predstavljaju veliku pobjedu demokratije u Crnoj Gori.

„Bez tenzija, sa pomiriteljskom retorikom, u kratkoj i relaksiranoj kampanji, istina sa jednim incidentom, Crna Gora je pokazala svoje evropsko lice“, kazao je Abazović.

On je rekao da su građani bez straha glasali za svoje favorite i nedvosmisleno rekli da žele novog predsjednika države.

„Kako sada samo komično zvuče one fraze “vratili ste DPS na vlast” ili “ode nam Crna Gora”… Nije teško bilo predvidjeti politički proces, ali građanima, naročito dijelu ostarašćene javnosti koji je pod uticajem

agresivne propagande ponekad treba dati vremena“, naveo je Abazović.

Kako je kazao, sa aktuelnim predsjednikom države Milom Đukanovićem odlazi i Demokratska partija socijalista, a Crna Gora se vraća sebi i svom daljem progresu.

Prema riječima Abazovića, sada samo treba sačuvati dobru društveno-političku atmosferu i 2. aprila kompletirati još jednu etapu demokratskog razvoja države.

„Još se jednom pokazalo da može Crna Gora i da smo svi zajedno na pravom putu! Mirno i dostojanstveno u nove pobjede“, poručio je Abazović.

