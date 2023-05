Abazović: Naručena istraživanja imaju svoju svrhu

Podgorica, (MINA) – Naručena istraživanja javnog mnjenja ne mogu osporiti činjenicu da većina građana Crne Gore smatra da država ide pravim putem, kazao je premijer Dritan Abazović, dodajući da takva istraživanja „imaju svoju svrhu“.

Najnovije istraživanje Centra za demokratiju i ljudska prava (CEDEM), koje je danas prezentovano, pokazuje da gotovo trećina građana, odnosno 29,8 odsto, smatra da se Crna Gora kreće pogrešnim putem.

Abazović je na sjednici Vlade rekao da nije pobornik da vjeruje u istraživanja javnog mnjenja „pogotovo ne u ova koja su prikazana danas i mislim da imaju svoju svrhu“.

„Ali, samo da jedna stvar bude jasna: većina građana Crne Gore misli da zemlja ide pravim putem. Čak ni naručena istraživanja javnog mnjenja ne mogu više to da ospore“, istakao je Abazović.

On je rekao da smatra da je netačna konstatacija o povjerenja u Vladu.

„Imamo konstataciju za koju mislim da je netačna jer sam gledao nešto drugo, što nije objavljeno. Ali i ovo što je objavljeno govori da maltene polovina stanovništva podržava napore Vlade Crne Gore”, naveo je Abazović.

On je zahvalio svima koji su, kako je rekao, uložili sebe u nevjerovatnih 365 dana ubrzanog rada po svim osnovama.

„I to građani, makar onaj racionalni dio, i primjećuju i cijene“, dodao je Abazović.

