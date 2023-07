Abazović: Nadam se da će država tražiti obeštećenje za stanove

Podgorica, (MINA) – Premijer Dritan Abazović kazao je da je zadovoljan zbog podizanja optužnice protiv bivših članova Komisije za stambena pitanja Vlade Crne Gore, dodajući da se nada da će država, nakon sudskog epiloga, tražiti obeštećenje.

Specijalno državno tužilaštvo (SDT) podiglo je neposrednu optužnicu protiv bivših članova Komisije za stambena pitanja, zbog sumnje da su zloupotrijebili službeni položaj i oštetili državni budžet za 2,6 miliona EUR.

Abazović je, odgovarajući na pitanja novinara nakon konstitutivne sjednice Upravnog odbora Fonda za ubrzani razvoj Crne Gore, rekao da je podijeljeno preko 500 stanova ljudima kojima je najmanje trebalo, bez ikakvih procedura.

„Ja sam zadovoljan, zahvalan sam pravnom timu i nadam se ako dobijemo konačni i sudski epilog da će država tražiti obeštećenje“, rekao je Abazović.

Kako je naveo, koga god je u negativnom kontekstu pomenuo, nije pomenut bez razloga.

„Neke stiže ruka pravde prije, neke će kasnije, neki će je možda i izbjeći. Žao mi ih je, ali mi je žao i Crne Gore. Žao mi je da damo 500 stanova ljudima koji su politički oštetili Crnu Gorz za milijarde EUR“, kazao je Abazović.

On je istakao da mu je žao građana Crne Gore.

„Neka ih vrate (stanove), neka ih plate, da ih damo ljudima kojima su stvarno potrebni. Ako je to mnogo, nema problema, tužićemo se, pa ćemo vidjeti ko će izvući deblji kraj“, rekao je Abazović.

On je kazao da mu je žao što tužilaštvo nije brže reagovalo.

„Ali realno je u ovom slučaju reagovalo i najbrže. Želim u tom kontektstu da ih pohvalim“, dodao je Abazović.

