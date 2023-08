Abazović: Mafija traži pojas za spasavanje u strankama nove većine

Podgorica, (MINA) – Organizovane kriminalne grupe u Crnoj Gori sada traže “pojas za spasavanje” u strankama koje su spremne da preuzmu vlast nakon izbora u junu, rekao je premijer Dritan Abazović.

Abazović je u intervjuu BIRN-u upozorio buduću vlast zbog, kako je rekao, katastrofe ako dođe do zastoja u borbi protiv takvih grupa pod novom vladom.

On je naveo da visoke ličnosti kriminalnih struktura u Crnoj Gori pokušavaju da pronađu veze u partijama koje će činiti novu vladajuću većinu.

“Takve ljude ne zanimaju politički programi. Oni samo traže pojas za spasavanje. Oni ne mogu da vrate svoje stare pozicije, ali žele da budu sigurni od istrage”, dodao je Abazović.

Kako prenosi portal RTCG, Abazović nije ponudio nikakve dokaze za svoju tvrdnju, ali je pozvao novu vlast da ne posustaje u borbi protiv organizovanog kriminala.

„Bila bi katastrofa ako nova vlada ne nastavi sa istim entuzijazmom da se bori protiv organizovanog kriminala. Njima će u novoj vladi biti lakše u odnosu na period kada je moja Vlada preuzela vlast”, kazao je Abazović.

On je rekao da je jasno da je organizovani kriminal imao podršku sektora bezbjednosti i pravosuđa za vrijeme vladavine Demokratske partije socijalista i bivšeg predsjednika države Mila Đukanovića.

“Organizovani kriminal ne bi mogao dostići ovaj nivo moći da nije imao podršku državnih institucija. Podrška Europola naporima naše Vlade u borbi protiv organizovanog kriminala bila je ključna. Bez njihove podrške, imali bismo malo istraga protiv organizovanih kriminalnih grupa”, kazao je Abazović.

Kako je istakao, Crna Gora sada treba da se bori da popuni mjesta u službama bezbjednosti i pravosuđu ljudima koji mogu profesionalno da obavljaju svoje dužnosti.

“To bi moglo imati trajan uticaj na Crnu Goru“, rekao je Abazović.

On je odbacio optužbe opozicije da je monopolizovao bezbjednosni sektor kako bi unaprijedio svoju karijeru.

„Očekujem da će se nova vlada fokusirati na organizovani kriminal. Dokumenti i dokazi su bezbjedni, sada bi tužilaštvo trebalo da radi svoj posao”, kazao je Abazović.

On je pozvao Specijalno državno tužilaštvo da propisno ispita tvrdnje da je odbjegli južnokorejski trgovac kriptovalutama Do Kvon imao finansijske veze sa mandatarom za sastav nove vlade Milojkom Spajićem.

„Nakon više od dva mjeseca nema rezultata u istrazi. Tužilaštvo je pokazalo da nije potpuno oslobođeno političkih pritisaka i da ima svoje političke kalkulacije”, kazao je Abazović.

On je naveo da je vrijeme da izađu sa rezultatima istrage prije nego što Do Kvon bude izručen.

“Razumijem pritužbe tužioca na ograničene kapacitete, ali i druge institucije u Crnoj Gori nemaju resurse kao u Švajcarskoj, ali su pokazale rezultate. Moramo da pokažemo rezultate sa onim što imamo, uključujući sudove i tužilaštvo”, naveo je Abazović.

On je kazao da ni albanski premijer Edi Rama ni predsjednik Srbije Aleksandar Vučić nijesu imali uticaja na njegovu politiku.

“Osim kada smo imali zajedničke projekte. Ta kritika dolazi iz frustracije jer sam sebe postavio kao osobu koja nosi ideju pomirenja u regionu. To smeta ljudima koji već 30 godina žive u prošlosti i sukobima”, rekao je Abazović.

