Abazović: Jasno je zašto DPS nije htio da se izabere četvrti sudija

Podgorica, (MINA) – Premijer Dritan Abazović kazao je da je, nakon što Ustavni sud nije donio odluku u vezi sa inicijativom za ocjenu ustavnosti ukaza o raspuštanju Skupštine, jasno zašto Demokratska partija socijalista (DPS) nije željela da se izabere četvrti sudija tog suda.

Abazović je novinarima u Vili Gorica kazao da ne ulazi u meritum odluke, ali da su ljudi u Ustavnom sudu dobili mandat da donose odluke.

„Što se Ustavnog suda tiče, sada je jasno zašto DPS nije želio četvrtog sudiju. Hoće zarobljene institucije – nema više zarobljenih institucija. Nema više zarobljenih institucija i svaka odluka ovakva koja je politička će im se obiti o glavu“, rekao je Abazović.

On je upitao „šta će nam Ustavni sud ako neće da se izjašnjava o određenim stvarima“.

Kako je naveo Abazović, šta treba reći, a ostati korektan prema ljudima koji nijesu dovoljno hrabri ili su pod raznim uticajima i ne mogu da izjasne.

„Ako kolege u parlamentu žele da 11. juna odemo na izbore, super. Ako imamo drugu ideju, neka iskažu“, rekao je Abazović i dodao da vjeruje da je važna i uloga novog predsjednika.

Abazović je kazao da pitanje izbora nije za njega.

„Što se tiče URA-e mi smo spremni. To treba da vidimo sa državnim parlamentom“, kazao je Abazović.

On je naveo da se očekivalo da Ustavni sud donese odluku i da kaže da ukaz jeste ili nije u skladu sa Ustavom.

„Ovako da se ne izjašnjavaju, a čekamo ih 15-20 dana, cirkus“, dodao je Abazović.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS