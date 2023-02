Abazović: Izbor sudija označiće veliku pobjedu u integracijama

Podgorica, (MINA) – Izbor sudija Ustavnog suda označiće veliku pobjedu u evropskim integracijama Crne Gore, poručio je premijer Dritan Abazović.

On je čestitao predsjednicama Skupštine i Ustavog odbora, Danijeli Đurović i Simonidi Kordić, kao i svim poslanicima na današnjem izboru kandidata za sudije Ustavnog suda.

Abazović je rekao da je ostao najvažniji korak – sjednica Skupštine 27. februara na kojoj bi trebalo da bude formalizovan izbor četvoro sudija.

“To će označiti veliku pobjedu u evropskim integracijama Crne Gore”, naveo je Abazović.

On je zahvalio svima koji su podržali kandidate koji će se naći na plenarnoj sjednici.

“Idemo dalje, država je na pravom putu”, poručio je Abazović.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS