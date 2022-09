Abazović: Imena uhapšenih može saopštiti samo SDT

Podgorica, (MINA) – U današnjoj akciji Agencije za nacionalnu bezbjednost (ANB) uhapšeno je više osoba, potvrdio je premijer Dritan Abazović, navodeći da je akcija međunarodnog karaktera i da imena može saopštiti samo Specijalno državno tužilaštvo (SDT).

Abazović je kazao da se vrše pretresi na nekoliko lokacija, da je više ljudi u pitanju, kao i da akcija ima međunarodni karakter.

“S obzirom na to da je akcija tajna, jedina relevantna adresa vezano za imena i sve ostalo je SDT”, kazao je Abazović novinarima nakon spaljivanja cigareta u Nikšiću, koje su oduzete tokom zadnje zapljene u Luci Bar.

On je dodao da su spremni da štite nacionalne interese Crne Gore u svakom segmentu.

Abazović nije htio da komentariše da li njegova posjeta Sjedinjenim Američkim Državama (SAD) ima veze sa hapšenjima.

“Mislim da je moja posjeta bila uspješna i da Crnu Goru čekaju dobre stvari kada je u pitanju vladavina prava”, rekao je on.

Abazović je, upitan šta će biti potez parlamentane većina, ukoliko predsjednik Milo Đukanović raspusti Skupštinu i raspiše izbore, rekao da je Đukanović iskoristio svoju pravnu mogućnost da predloži skraćenje mandat Skupštini.

“Na poslanicima je da odluče žele ili ne da im mandate bude skraćen. Đukanović ima samo jednu mogućnost a to je da mandat da (Miodragu) Lekiću ”, rekao je Abazović.

Prema njegovim riječima, sve ostalo je pravno nasilje.

“Nakon svega što je uradio u prethodnom periodu, i nakon glasanja njegovih poslanika u odnosu na ovu 43. vladu, najmanje na šta ima pravo je da nas politički maltretira i da protivzakonitim djelovanjem prinudi nekoga na nešto”, kazao je Abazović.

On je rekao da ako poslanici budu željeli da idu na izbore, ići će se na izbore, ako ne budu, da se znaju procedure.

Abazović je kazao da Ustav nije skroz precizan, “jer oni što su ga pisali mislili da se Demokratska partija socijalista nikad neće spustiti sa vlasti”.

“Đukanović i (Ranko) Krivokapić su mislili da će da vladaju 100-150 narednih godina i da nema potebe da se određuju neke pravne praznine. To što ljudi hoće da budu iznad zakona, da neće da prihvate činjenicu da više ne upravljaju situacijom, to je njihov problem”, kazao je Abazović.

Prema njegovim riječima, Đukanović ima malo karata u svojm rukama i smatra da bi bilo dobro da ih iskoristi na ispravan, a ne na štetan način.

“Ako se odluči za ovaj štetan način, imaće adekvatan odgovor, nećemo ni mi sjedjeti skrštenih ruku”, rekao je Abazović.

On je, odgovarajući na pitanje ima li veze posjeta SAD-u sa povlačenjem Đukanovića, kazao da bi Đukanović, da je neko ko sluša dobronamjerno savjete, već bio u penziji.

“Sve što treba da se desi – desiće se, i mislim da su to stvari koje su povoljno za gađane. Očekuju nas predsjednički izbori. Mislim da je situacija jasna. I zbog svoje i reputacije Crne Gore, karte koje su mu ostale treba da iskoristi u korist države, a ne na njenu štetu”, poručio je Abazović.

