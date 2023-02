Abazović: Imamo alternativnu lokaciju za vojni poligon

Podgorica, (MINA) – Vlada ima alternativnu lokaciju na kojoj bi mogao biti uspostavljen vojni poligon, kazao je premijer Dritan Abazović.

On je, novinarima nakon radne posjete Mojkovcu, rekao da Sinjejevina neće biti korišćena kao vojni poligon, već da rade na altenativnoj lokaciji.

„Nema razloga, dok je ove Vlade, za bilo kakvom zebnjom. Vrlo smo eko frendli /eco friendly/ i pokušavamo da afirmišemo ideju Crne Gore kao zelene destinacije“, naveo je Abazović.

On je rekao da na Sinjajevini neće biti nikakvih aktivnosti, a da one koje su se ticale spasilačkih akcija ne bi trebalo dovoditi u kontekst sa urušavanjem životne sredine.

„Ljudi treba da uživaju u pririodnim ljepotama, ali poligon moramo da imamo. Moramo ga imati na drugoj lokaciji koja je mnogo adekvatnija i gdje takve aktivnosti neće narušavati životnu sredinu“, rekao je Abazović.

On je kazao da idejno imaju taj lokalitet, ali da moraju da izvrše određena mjerenja.

„Lokalitet koji smo identifikovali morao bi da ima neke intervencije, divlja gradnja je učinila svoje. Vidjećemo da nekako izađemo iz te situacije, a želimo da iz svake situacije izađemo sa alternativom“, rekao je Abazović.

Kako je naveo, Vlada ima pristup koji nije bio imanentan prethodnoj – da neko pokušava da riješi neko pitanje, a da ga time faktički stavi „pod tepih“.

„Mi dajemo rješenja koja su trajna, koja neko drugi posle nas neće dovesti u pitanje. Pronađemo mjesto, napravimo poligon koji će trajati narednih 50 godina, a pritom zaštitimo životnu sredinu“, dodao je Abazović.

