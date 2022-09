Abazović: Glasaćemo za razrješenje Đukanovića

Podgorica, (MINA) – U Skupštini bi trebalo izglasati inicijativu o razrješenju predsjednika Crne Gore Mila Đukanovića, jer se time šalje važna politička poruka, kazao je premijer Dritan Abazović.

On je u intervjuu za Glas Amerike rekao da je pitanje za pravnike da li to može da se operacionalizuje zbog situacije sa Ustavnim sudom.

“Ja mislim da treba da izglasamo tu inicijativu i da na taj način parlament uputi jasnu poruku šta misli o predsjedniku države”, naveo je Abazović.

On je dodao da je to jako važna politička poruka.

“Da li ona može da se operacionalizuje zbog ovakvog Ustavnog suda, to je sada upitno pitanje za pravnike, ali definitivno taoci smo jednog čovjeka 30 godina i sada treba i dalje da nastavimo da budemo taoci”, kazao je Abazović.

On je rekao da ne misli da je to dobro.

“I mislim da je i ta situacija objašnjena ovdje brojnim partnerima, ne samo američkim i mislim da je svima jasno. Prolazimo kroz jedan težak period. Logično je posle 30-godišnje vlasti da sve ne ide baš glatko”, naveo je Abazović.

To je, kako je dodao, sasvim logično.

“Mi smo sada novo konstituisana većina, koja podržava da se konstituiše nova vlada, ali je prilično raznolika sa različitim političkim subjektima, sa vizijama drugačijim. Ali mi to moramo da procesuiramo”, kazao je Abazović.

On je rekao da će rješenje svakako doći na izborima, međutim, kako je naveo, nije predsjednik taj koji će odrediti kad će ti izbori biti.

Predsjednik, kako je dodao Abazović, može da iskaže svoju političku preferenciju da Skupština skrati mandate i to je ustavno, nije nešto što je sporno.

“Isto tako, Skupština, ako ima većinu, može da kaže da ona u ovom trenutku ne želi sebi da skrati mandat, nego želi da da šansu da se u ovom preostalom period nastavi sa pokušajem stabilizacije društvenih prilika”, kazao je Abazović.

On je dodao da se radi o periodu od dvije godine.

“Mi ćemo glasati o razrješenju predsjednika. To je isto što bi u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD) bio impičment”, naveo je Abazović.

Upitan šta to znači bez mišljenja Ustavnog suda, on je kazao da će se vidjeti šta znači, s obzirom na to da je sve konfuzno.

“Vidjećemo šta znači, ali mislim da je dosta značajna poruka ako se to desi. Sama činjenica da je parlament to uradio, da je većina u parlamentu to uradila, legitimna većina, je čini mi se vrlo značajna”, rekao je Abazović.

Na pitanje da li će time biti izazvana nova nestabilnost u zemlji, on je odgovorio da je o nestabilnosti trebalo razmišljati 19. avgusta.

Abazović je kazao da je stotine puta upozoravao, između ostalog i Đukanovića, da Crnu Goru ne gura u destabilizaciju, da ovo nije momenat za destabilizaciju.

“I on se o tome oglušio, što znači da mu je cilj destabilizacija. Ako mu je cilj destablizacija, mi moramo nalaziti rješenja koja će njega da izuzmu iz procesa”, rekao je Abazović.

On je dodao da se radi o inicijativi koja treba da pošalje političku poruku.

“Kako ona može da se efektuira, to ćemo da vidimo”, kazao je Abazović.

On je rekao da ne bi isključio mogućnost da u međuvremenu, s obzirom na to da je konkurs aktuelan, bude izabran jedan sudija Ustavnog suda.

“Lično bih volio da se izaberu četiri sudije Ustavnog suda, imamo 19 kandidata, i moj apel poslanicima je više puta bio da se izabere najmanje jedan, ja mislim da je lako izabrati četiri, ali najmanje jedan kako bi vratili fukcionalnost te institucije”, naveo je Abazović.

To je, kako je istakao, važno i za izbore, ne samo za konkretnu inicijativu.

Abazović je dodao da rješenja postoje i da je važna volja.

“U svakom slučaju ponavljam tezu da Đukanović više ne može da bude dio nikavog konstruktivnog dogovora u našem društvu i bilo bi dobro da to sam prihvati. Znam da je teško, ali poslije puno decenija, mislim da je ovo kraj”, kazao je Abazović.

On je ponovio da će garantovati da Crna Gora neće mijenjati spoljnopolitički kurs i da je to prenio međunarodnim partnerima.

Crna Gora, kako je poručio, ostaje čvrst i pouzdan partner evroatlantskom svijetu, naročito SAD-u.

“Naša pozicija u odnosu na Ukrajinu prikazana je i kroz govor u Generalnoj skupštini”, kazao je Abazović.

On je dodao da je ta pozicija vrlo jasna i nedvosmislena.

“Mi stojimo uz naše partnere, uz narod Ukrajine, borimo se protiv svih vidova agresije, u ovom konkretnom slučaju protiv agresije Ruske Federacije i na nas svakako mogu da računaju kao pouzdanog NATO partnera i zemlju koja ima intenciju da bude prva naredna članica Evropske unije (EU)”, naveo je Abazović.

Na pitanje da li je sa partnerima razgovarao o američkom obavještajnom izvještaju u čijim djelovima se navodi da je Rusija tajno finansirala Demokratski front (DF) 2016. i 2018. godine, on je odgovorio potvrdno.

Na pitanje da li će to biti istraženo, Abazović je odgovorio potvrdno.

“Naravno. Nelegalno finansiranje političkih partija mora da bude dio te agende. Ne odnosi se na DF, može da se odnosi i na URA-u, Demokrate, na bilo koga drugog”, rekao je Abazović.

Kako je naveo, dio izborne reforme mora da bude uređenje finansiranja političkih grupacija.

“Mene lično više od toga zabrinjava kako organizovane kriminalne grupe finansiraju permanentno Demokratsku partiju socijalista, odnosno podržavaju ono što su radili 30 godina. Sada ćete vi reći, pa dajte dokaze, a ja ću reći dajte dokaze za DF”, rekao je Abazović.

Kako je poručio, za koga god se uspostavi da ima dokaze, neka se procesuira.

Upitan da li očekuje da će izvještaj Evropske komisije biti negativan, Abazović je kazao da očekuje “da sigurno neće biti pretjerano pozitivan”.

“Na žalost, nismo uspjeli da dođemo do tih stvari koje su bile u domenu parlamenta. Ja vjerujem da će oni evidentirati dobre stvari koje je vlada radila u prethodnom periodu”, dodao je Abazović.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS