Abazović: Događaj na sjeveru Kosova nastavak katastrofalne balkanske politike

Beograd, (MINA) – Tragični događaj na sjeveru Kosova nastavak je katastrofalne balkanske politike iz koje region nažalost ne može da izađe, kazao je crnogorski premijer Dritan Abazović.

On je novinarima, nakon održanog predavanja na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, rekao da najoštrije osuđuje nasilje i ubistva.

“Zaista smo svi bili potrešeni. Ovakva situacija može lagano da se prelije u neki sukob većih razmjera, da ima katastrofalne posljedice”, naveo je Abazović.

On je kazao da Crna Gora ostaje pri stavu da politika devedesetih mora da se završi.

“Narodi na ovim prostorima su probali sve osim pomirenja. Moj apel i u odnosu na srpski i albanski narod – konačno probajte pomirenje. Probajte da se pomirite, vjerujem da će svima biti dobro. U suprotnom, svi ćemo biti u nekom velikom problemu”, rekao je Abazović.

Upitan šta se dešava sa aferom “Tunel”, Abazović je odgovorio da su zadovoljni istražnim radnjama i zahvalio nadležnim organima Srbije na podršci.

“Mislim da ćemo uskoro imati konkretne rezultate. Ovo neće ni na koji način poremetiti našu istrajnu borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije”, rekao je Abazović.

On je kazao i da je Crna Gora u procesu formiranja nove vlade.

“Znate da inicijativa nije i ne treba da bude kod nas. Ljudi imaju legitimno pravo da biraju svoje partnere. Ukoliko uspiju, tu smo da čestitamo. Ukoliko ne, ponudićemo neka nova rješenja”, kazao je Abazović.

