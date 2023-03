Abazović danas sa Eskobarom u Vašingtonu

Podgorica – Premijer Dritan Abazović danas će se u Vašingtonu, u Stejt Dipartmentu, sastati sa američkim specijalnim izaslanikom za Zapadni Balkan Gabrijelom Eskobarom.

Kako je saopšteno iz Abazovićevog kabineta, on će nakon toga razgovarati sa brojnim kongresmenima i senatorima u Kapitol Hilu.

Navodi se da sastanci Abazovića sa članovima Kongresa predstavljaju priliku za diskusiju o evroatlantskoj budućnosti regiona i daljem jačanju partnerskih i savezničkih odnosa sa Sjedinjenim Američkim Državama.

„Ovim učešćem će se potvrditi posvećenost Crne Gore daljim integracionim procesima i reformama, i dodatno unaprijediti međusobno razumijevanje koje će podstaći dalje jačanje saradnje“, kazali su iz kabineta premijera.

Kako su naveli, pored sastanaka sa američkim zvaničnicima, predviđeni su sastanci sa brojnim organizacijama u Vašingtonu.

„Abazović će biti gost i na specijalnoj sesiji Atlantskog savjeta“, kaže se u saopštenju.

