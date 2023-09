Abazović: Crna Gora pruža ruku svima u cilju promocije univerzalnih vrijednosti

Podgorica, (MINA) – Ideja Ujedinjenih nacija (UN) je da se građani i države svijeta ujedine, a ne dijele, kazao je crnogorski premijer Dritan Abazović, ističući da Crna Gora pruži ruku svima u cilju promocije univerzalnih vrijednosti i zaštite ljudskih prava i sloboda.

Abazović je, tokom izlaganja na brifingu Savjeta bezbjednosti UN-a na visokom nivou o očuvanju mira i bezbjednosti u Ukrajini, ukazao da je UN nastao nakon najveće društvene katastrofe u istoriji – Drugog svjetskog rata.

On je dodao da ne treba čekati novu katastrofu da bi ponovo proizveli ovako plemenitu ideju.

„Vratite se izvornoj ideji i napravimo što prije reformu“, naglasio je Abazović apelujući da podržava korjenitu reformu UN-a sa naglaskom na drugačiju konfiguraciju Savjeta bezbjednosti.

On je, u kontekstu ruske agresije na Ukrajinu, naveo da nasilje kao sredstvo za sticanje političkih ciljeva nije prihvatljivo u 21 vijeku.

„Crna Gora je tu da pozove na mir i pruži ruku svim državama svijeta u cilju promocije univerzalnih vrijednosti i zaštite ljudskih prava i sloboda“, poručio je Abazović.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS