Abazović: Crna Gora konačno ujedinjena, nastaviti putem uspjeha

Podgorica, (MINA) – Crna Gora je država svih njenih građana, konačno ujedinjena, bez diskriminacije i sa pozitivnim ekonomskim parametrima, poručio je premijer Dritan Abazović na svečanosti povodom 21. maja – Dana nezavisnosti.

On je rekao da se tradicononalno, uoči Dana nezavisnosti, obilježava „najljepša crnogorska majska zora”.

„Sedamanaest godina samostalnosti naučilo nas je brojnim lekcijama koje će budućim generacijama služiti kao nauk i putokaz u vođenju države“, kazao je Abazović na svečanosti na Trgu nezavisnosti u Podgorici.

Kako je rekao, unutrašnji i spoljni izazovi, politička nadmetanja, krize, usponi i padovi, radost, a ponekad i tuga, služiće za nauk u vođenju države.

„Ipak, neka nas ne ponese ta kap u okeanu bremenite prošlosti Crne Gore. Ostanimo čvrsto na zemlji, budimo skromni, ali i odlučni da nastavimo putem uspjeha kojim je naša država krenula“, poručio je Abazović.

On je kazao da je danas Crna Gora država sa najvećom prosječnom platom u regionu, najmanjom stopom nezaposlenosti, te da je bruto društveni proizvod dostigao rekord.

„Otvorili smo vrata za nove, daleke destinacije i velika tržišta, povezujemo Crnu Goru sa regionom i Evropom, a očekujemo i rekordnu turističku sezonu. Prošla je godina orgromnih direktnih stranih investicija i pokretanja brojnih projakta zasnovanih na održivom razvoju i zelenoj energiji“, naveo je Abazović.

U borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala, kako je istakao, napravljeni su istorijski pomaci.

„Danas je ovo država veće pravde u kojoj nema nedodirljivih, i ne treba da ih bude“, poručio je Abazović.

Kako je rekao, ponosni na generacije koje su stvarale Crnu Goru, okreću novi list za razvijenu državu.

„Sada, kada naša rijeka demokratije teče nezaustavljivo u more slobode, optimizma i pomirenja, fokusirajmo se na viziju razvoja države“, rekao je Abazović.

On je kazao da je Crna Gora država svih njenih građana.

„Konačno ujedinjena, bez diskriminacije, sa pozitivnim ekonomskim parametrima. Dajmo svi doprinos da bude zemlja vječitih osmjeha“, zaključio je Abazović.

Svečanosti povodom Dana nezavisnosti prisustvovali su, između ostalog, specijalni izaslanik Sjedinjenih Američkih Država za Zapadni Balkan Gabrijel Eskobar, novoizabrani predsjednika Jakov Milatović, ambasadori, članovi Vlade, predstavnici političkih partija.

Svečanosti su prisustvovali i predstavnici vjerskih zajednica, tužilaštva, rukovodioci državnih preduzeća, sportisti.

Svečanost je počela intoniranjem himne Crne Gore.

Nakon 20 sati nebom iznad Podgorice nadlijetali su avioni italijanskih oružanih snaga koji su zaduženi za čuvanje crnogorskog neba u okviru misije NATO-a.

Za kraj svečanosti predviđen je koncert grupe The Bestbeat koji je otvoren za sve građane.

