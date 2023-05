Abazović: Crna Gora je sada mnogo bolje mjesto za život

Podgorica, (MINA) – Crna Gora je sada, u odnosu na tri godine ranije, mnogo bolje mjesto za život, a demokratski tokovi izuzetno su napredovali, ocijenio je premijer Dritan Abazović.

On je održao danas predavanje na Univerzitetu Oksford, najstarijem univerzitetu u anglofonskom svijetu.

“Kada želite da vaše ideje uspiju, važno je da ne odustajete. Budite sigurni u sebe, uprkos pritiscima hrabro koračajte naprijed”, poručio je Abazović.

Kako je saopšteno iz njegovog kabineta, on je tokom predavanja naveo da mladi ljudi u politici vraćaju nadu i imaju snagu da naprave promjene u društvu.

“Govoreći o našoj državi, Abazović je istakao da je Crna Gora sada, u odnosu na tri godine ranije, mnogo bolje mjesto za život i da su demokratski tokovi izuzetno napredovali”, navodi se u saopštenju.

On je poručio da iskreni i hrabri ljudi moraju da izađu iz zone komfora, ukoliko žele da naprave pozitivne promjene i pomake u svojim državama.

Abazović je dodao da je izuzetno optimističan kada je budućnost Crne Gore u pitanju.

