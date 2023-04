Abazović: Cilj članstvo u EU u naredne četiri godine

Podgorica, (MINA) – Crna Gora ima najbolju mogućnost i startnu poziciju za članstvo u Evropskoj uniji (EU), kazao je premijer Dritan Abazović i dodao da je cilj članstvo u naredne četiri godine.

Abazović je na forumu „Pitaj ministra“, na kojem su predstavnici Vlade razgovarali sa studentima, kazao da je vrlo optimističan i da je cilj da Crna Gora bude članica EU u naredne četiri godine, jer se tada pravi novi budžet Unije.

„Ukoliko u tom budžetu ne bude predviđena nova članica, mislim da će se izgubiti vrijeme koje je presudno“, kazao je Abazović.

On je kazao da Crna Gora treba da iskoristi trenutnu situaciju.

„Niko nema bolju mogućnost i startnu poziciju od Crne Gore, nadam se da će biti želje, mudrosti i volje da nas prime“, rekao je Abazović.

Kako je kazao, da bi stigli do EU potrebno je da država uradi domaće zadatke, ali i da EU oživi proces proširenja.

Abazović je istakao da Crna Gora nema otvorena pitanja sa susjedima i da ima 100 odsto usklađenu spoljnu politiku sa EU.

On je rekao da je crnogorski politički sistem, kao manji, vrlo prilagodljiv.

„Da bi postigli svoje ciljeve, potrebno je donijeti nekoliko odluka koje su političkog karaktera i te tri odluke su djelimično donešene“, rekao je Abazović.

On je podsjetio da je izabrano troje, umjesto četvoro sudija Ustavnog suda, jedan umjesto četiri člana Sudskog savjeta, i da nije izabran vrhovni državni tužilac u punom mandatu.

Abazović je rekao da želi da studenti i mladi ljudi u Crnoj Gori imaju drugačiju perspektivu.

„Suštinska stvar u Crnoj Gori bilo je da dobije novo Državno tužilaštvo. Pravda se ne ostvaruje pregovaračkom grupom ili određenim imenovanjem“, rekao je Abazović.

Kako je kazao, suština je da je Crna Gora, da bi došla do toga da zatvara poglavlja, morala da uradi neke krucijalne stvari.

Abazović je kazao da su rezultati u oblasti vladavine prava istorijski, jer su procesuirani ljudi iz vrha pravosuđa, tužilačke organizacije i policije, dodajući da su to krucijalne stvari.

Prema njegovim riječima, kada sve to bude završeno, tehničke stvari da idu enormno brzo.

Abazović je kazao da je najveći pritisak nakon agresije Rusije na Ukrajinu bio da Crna Gora uskladi zajedničku politiku sa EU.

“I Crna Gora je šampion u tome”, dodao je Abazović.

Kako je naveo, Crna Gora ima perfektnu saradnju sa svim državama u regionu.

Abazović je kazao da će biti jako važno da se napravi platforma, “jedan veliki savez za EU”.

„Da bi se do toga došlo, treba nam još malo političke stabilnosti u Crnoj Gori, mislim da se u tom pravcu ide“, kazao je on.

Abazović je rekao da, sve i da Crna Gora uradi sve što je do nje, EU ima zadnju riječ i mogu da ubrzaju i prolongiraju pristupanje.

„Na nama je da riješimo što je do nas, mislim da Crna Gora može to da riješi. Lično sam optimista“, rekao je Abazović.

Upitan o tome što mnogo stranih studenata ima problem da se zaposli u državnim institucijama, jer je uslov da imaju crnogorsko državljanstvo, Abazović je kazao da ne može da vjeruje da neko pravi razliku između domaćih i stranih studenata.

„Moramo biti država u kojoj permanentno raste broj stanovnika, ako budemo država koja permanentno ima manje stanovnika, nema razvoja“, dodao je Abazović.

On je, upitan o Zakonu o visokom obrazovanju, kazao da taj zakon “ima peripetije” i da ne zna kada će biti usvojen novi.

Kako je kazao, mora se razumjeti da se ne mogu promijeniti svi zakoni odjednom.

„Naredna godina će biti godina najvećih investicija u obrazovanje kada je u pitanju infrastruktura, koje je Crna Gora ikad imala“, rekao je Abazović.

On je ocijenio da će, kada je u pitanju studentska populacija, ukupno povećanje životnog standarda uticati i na poboljšanje standarda studenata.

Ministarka ekologije, prostornog planiranja i urbanizma Ana Novaković Đurović kazala je da Vlada ima veliku ambiciju da osnaži komunikaciju sa mladima, a posebno sa studentima.

Ona je navela da je Crna Gora u odnosu na mlade postavila neke strateške i zakonske okvire saradnje i da bi voljela da čuje od studenata kako to mogu da promijene i unaprijede.

„Države čije standarde želimo da dosegnemo tretiraju mlade i studente kao ravnopravne aktere u procesu odlučivanja, i mi te standarde želimo da dosegnemo“, rekla je ona.

Novaković Đurović je pozvala studente da prate programe obrazovanja i da koriste praktične mogućnosti.

„Ulaganje u znanje je najvažnije ulaganje i ono je nešto što vam niko ne može uzeti“, rekla je Novaković Đurović.

Ministarka nauke i tehnološkog razvoja Biljana Šćepanović rekla je da su studenti budućnost i oni koji će da oblikuju i dalje izgrađuju državu.

Ona je rekla da na putu Crne Gore ka EU, treba razvijati društvo koje je zasnovano na znanju, inovacijama i istraživanju.

„Zadatak Ministarstva je da stvori bolje uslove za rad i život onih koji se bave naukom, istraživanjem“, rekla je Šćepanović.

Ona je kazala da su studenti najveći kapital države i da moraju biti valjano njegovani i čuvani.

Upitana kada se mogu očekivati izmjene Zakona o visokom obrazovanju, Šćepanović je rekla da Ministarstvo nauke nije nadležno za taj zakon.

„Zakon o visokom obrazovanju je rađen u 2021. godinu, ali nije završen taj posao, tako da je sada opet u programu rada Ministarstva prosvjete za ovu godinu i planirano je da bude završen do kraja godine“, rekla je Šćepanović.

Kako je kazala, u Crnoj Gori svi studenti imaju imaju ista prava.

Ministar ekonomskog razvoja i turizma Goran Đurović kazao je da je siguran da će studenti biti ti koji će nastaviti priču razvoja Crne Gore.

On je kazao da je Vlada pokušala da kreira pravnu i poslovnu stabilnost.

Ministar zdravlja Dragoslav Šćekić rekao je da je zdravlje najvažniji prioritet svakog čovjeka.

„Zadovoljan sam kao ministar zdravlje da stavimo kao prioritet zdravstveni sistem, u okviru našeg djelovanja“, rekao je Šćekić.

On je kazao da je, da bi moglo da se priča o budućem učešću u EU, potrebno ne samo da Crna Gora bude članica, već i da postigne potreban nivo.

Javno zdravstvo, kako je rekao, mora biti podignuto na značajno viši nivo.

„Dali smo potpunu slobodu i mogućnost našim ljekarima da pružaju usluge, kao u svim drugim evropskim centrima“, rekao je Šćekić i dodao da žele da stvore značajan kadar u Crnoj Gori.

