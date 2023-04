Abazović čestitao Ramazanski bajram

Podgorica, (MINA) – Premijer Dritan Abazović čestitao je reisu Islamske zajednice u Crnoj Gori Rifatu Fejziću i svim građanima islamske vjeroispovijesti Ramazanski bajram.

„Želim da trud, koji ulažete u snaženje duha solidarnosti, saosjećanja i razumijevanja, donese dobro vama i vašim porodicama”, naveo je Abazović na Tviteru /Twitter/.

On je poželio i da taj trud Crnu Goru dodatno obogati i učvrsti na putu suživota i društvenog konsenzusa oko pitanja koja temeljno određuju njenu evropsku perspektivu.

