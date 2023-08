Abazović: Brod Jadran najljepši ambasador Crne Gore na moru

Podgorica, (MINA) – Školski brod Jadran je najstariji, najbolji i najljepši ambasador Crne Gore na moru, kazao je premijer Dritan Abazović.

On je večeras u Tivtu prisustvovao proslavi 90. godišnjice broda.

Abazović je kazao da brod Jadran, kao “najljepši starac u poodmaklim godinama”, i danas ne ostavlja ravnodušnim posmatrača koji zna šta je more i koji cijeni more, već da svojom ljepotom zadivljuje svakog ko ga vidi.

“Jadran je najstariji, najbolji i najljepši ambasador Crne Gore na moru”, rekao je Abazović.

Kako je naveo, taj jedrenjak i danas podsjeća na davna vremena kada su jedrenjaci otkrivali svijet i omogućili napredak civilizacije.

“Naš Jadran je ploveć kroz istoriju časno i ponosno predstavljao države čiju je zastavu viorio i dijelio njihovu sudbinu, uvijek pričajući priče sa svojih krstarenja koja su ušla u istoriju”, istakao je Abazović.

Na svečanosti je prikazan dokumentarni film o školskom brodu Jadran.

