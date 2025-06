Poziv za učešće na trećem festivalu mentalnog zdravlja

Podgorica, (MINA) – Institut za javno zdravlje (IJZ) i Klinički centar Crne Gore (KCCG) pozvali su ustanove, organizacije i stručnjake iz oblasti zdravstva, obrazovanja, kulture i civilnog sektora da učestvuju u programu trećeg Festivala mentalnog zdravlja, koji će biti održan u oktobru širom države.

Iz IJZ su kazali da će festival, čija je ovogodišnja tema „Vrijednosti i mentalno zdravlje”, biti održan pod sloganom „Razvijamo vrijednosti“, od 10. do 20. oktobra.

Kako su istakli, festival će kroz raznovrsne podteme istraživati na koje načine vrijednosti oblikuju naše svakodnevno iskustvo, utiču na međuljudske odnose, ali i kako se reflektuju na šire društvene i kulturološke aspekte života.

“Cilj festivala je da kroz različite forme javnih događaja otvori prostor za dijalog i edukaciju, te osnaživanje pojedinaca i cjelokupne zajednice”, navodi se u saopštenju.

IJZ je pozvao zaintresovane da prijave aktivnosti koje doprinose promociji mentalnog zdravlja, kao što su radionice, tribine i panel diskusije, okrugli stolovi, izložbe, filmske projekcije, pozorišne predstave i druge edukativne, kreativne i kulturne aktivnosti koje se tematski uklapaju u okvir Festivala.

Rok za prijavu događaja je 20. jul.

Prijavni formular dostupan je na linku https://forms.gle/2savzu7AP2S3xT6w6, kao i na sajtu IJZ i KCCG.

