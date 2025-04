Crna Gora daleko od bezbjedne zone, povećati obuhvat vakcinacije

Podgorica, (MINA) – U Crnoj Gori je samo oko 22 odsto djece rođene 2023. godine primilo prvu dozu MMR vakcine, što je najniži procenat u Evropi, pokazuju podaci Instituta za javno zdravlja (IJZ).

IJZ, Centar za rani razvoj Kliničkog centra Crne Gore (KCCG), Udruženje Roditelji i UNICEF su, povodom Evropske nedjelje imunizacije, upozorili da je Crna Gora i dalje daleko od bezbjedne zone, za koju je potrebno postići obuhvat vakcinacijom od najmanje 95 odsto osjetljive djece.

“Obuhvat opada, posebno među najmlađom djecom, a zarazne bolesti ne čekaju”, poručuje se u zajedničkom saopštenju IJZ, KCCG, Udruženja i UNICEF-a.

Oni su istakli da je prema podacima IJZ, samo oko 22 odsto djece rođene 2023. godine u Crnoj Gori primilo prvu dozu MMR vakcine, što je, kako su upozorili, najniži procenat u Evropi.

“To znači da je više od tri četvrtine beba nezaštićeno od bolesti koje se brzo šire i mogu imati ozbiljne posljedice”, navodi se u saopštenju.

Dodaje se da su se epidemije poput malih boginja (morbila) već vratile u evropski region.

“Prošle godine zabilježeno je preko 127 hiljada slučajeva, najviše u posljednje tri decenije”, kaže se u saopštenju.

Ističe se da je prošle godine, prema preliminarnim podacima s početka marta ove godine, u Evropi prijavljeo 38 smrtnih slučajeva od malih boginja.

Podaci IJZ-a, kako se dodaje, ukazuju na jasan i zabrinjavajući trend – što su djeca mlađa, to je manji procenat vakcinisanih.

“Prvu dozu MMR vakcine primilo je svega 22 odsto djece rođene 2023. godine, 48 odsto rođenih 2022, 67 odsto rođenih 2021, 76 odsto rođenih 2020, dok je najbolje zaštićena generacija iz 2019. godine sa 82 odsto vakcinisanih”, pokazuju podaci IJZ.

U saopštenju se ističe da je za bolje rezultate u oblasti imunizacije potrebno zajedničko djelovanje svih sektora – zdravstva, obrazovanja, lokalnih vlasti, medija i svih onih koji mogu doprinijeti boljoj informisanosti i dostupnosti vakcina.

“Nezamjenjivu ulogu imaju roditelji, kao ključni saveznici u donošenju informisanih odluka o zdravlju djece”, ističe se u saopštenju IJZ, KCCG, Udruženja Roditelji i UNICEF-a.

Dodaje se da je jačanje primarne zaštite, uz podršku zdravstvenim radnicima i jačanje povjerenja roditelja, jedini je pristup koji vodi boljem obuhvatu vakcinacijom, koji će biti uporediv sa najuspješnijim evropskim praksama.

IJZ je pozvao roditelje i sve građane da se informišu iz pouzdanih izvora i doprinesu zaštiti zdravlja najmlađih i cijele zajednice.

Oni su naglasili da je MMR vakcina bezbjedna, efikasna i nema nikakvu povezanost sa razvojnim poremećajima.

Kako su dodali, to potvrđuju i Svjetska zdravstvena organizacija, Evropski centar za prevenciju i kontrolu bolesti, brojni univerziteti i nezavisna naučna tijela.

Iz IJZ su kazali da je naučni konsenzus jasan i da poremećaji iz spektra autizma nijesu posljedica imunizacije, već su povezani sa genetskim predispozicijama i prenatalnim faktorima rizika.

„Roditelji žele da donesu prave odluke, ali su često preplavljeni netačnim informacijama koje znaju da im saopštavaju i zdravstveni radnici”, kazali su iz IJZ.

Oni su dodali da je potrebno obezbijediti pristup činjenicama i omogućiti direktne, otvorene razgovore sa ljekarima kako bi razriješili dileme i dobili odgovore na pitanja u vezi sa ovom temom, važnom za zdravlje njihove djece“, poručuju iz Udruženja Roditelji.

Direktorica Centra za rani razvoj KCCG Iva Ivanović kazala je da autizam ima snažne genetske i prenatalne uzroke.

“Vakcinacija ne utiče na njegov nastanak – to su dokazale decenije ozbiljnih istraživanja“, poručila je Ivanović.

U saopštenju IJZ, KCCG, Udruženja Roditelji i UNICEF-a se ističe da, iako većina roditelja u Crnoj Gori vakciniše djecu, često to čine sa zakašnjenjem, ostavljajući tako djecu nezaštićenom u najosjetljivijem uzrastu, kada zarazne bolesti mogu imati najteže posljedice.

UNICEF je, u saradnji sa Ministarstvom zdravlja, IJZ, domovima zdravlja i lokalnim samoupravama, podržao unapređenje komunikacije između zdravstvenih radnika i roditelja, organizovao obuke za zdravstveno osoblje, obezbijedio opremu i infrastrukturu i omogućio direktne razgovore pedijatara sa roditeljima u svakoj opštini.

Ipak, kako je saopšteno, rezultati se i dalje razlikuju od opštine do opštine, što ukazuje na potrebu za dodatnim naporima i kontinuiranom podrškom roditeljima u donošenju informisanih odluka.

Najbolji rezultati su, navodi se, kod predškolske djece (ne računajući djecu rođenu 2024. godine) zabilježeni su na Žabljaku (83,1 odsto), u Andrijevici (82,1 odsto), Gusinju (80,4 odsto), Plavu (78,5 odsto), Pljevljima (78,4odsto), Mojkovcu (78,3 odsto) i Kolašinu (76,7 odsto).

Najmanje vakcinisane djece je u Plužinama, Budvi, Baru i Ulcinju, gdje je procenat vakcinisanih predškolaca nešto manji od 50 odsto.

Šef predstavništva UNICEF-a u Crnoj Gori Mikele Servadei rekao je da ovaj alarmantno nizak obuhvat vakcinacije nije samo statistika ili pokazatelj pada povjerenja, već predstavlja kršenje osnovnog prava djeteta na zdravlje.

“Svi imaju ulogu: svaki pedijatar ima obavezu da promoviše pravovremenu vakcinaciju i da ne savjetuje njeno odloganje, zdravstveni sistem mora podići nivo informisanosti, dok je na roditeljima odgovornost da se informišu i zaštite svoje dijete“, poručio je Servadei.

