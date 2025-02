Božović: Posebnu pažnju posvetiti pristupu pravdi najranjivijih kategorija

Podgorica, (MINA) – Ministarstvo pravde je izvršilo ozbiljne intervencije u krivično-pravnim okvirima, u cilju postizanja većeg stepena zaštite najranjivijih kategorija društva, poručio je resorni ministar Bojan Božović.

On je, na otvaranju okruglog stola “Ima li pravde u Crnoj Gori za LGBTQI+?”, koji je organizovao Centar za istraživačko novinarstvo (CIN), rekao da posebna pažnja mora biti posvećena pristupu pravdi najranjivijih kategorija.

Božović je naglasio da su ljudska prava, bez obzira na aktuelni momenat, neodvojivi dio svakog društva.

„Ministarstvo pravde je u prethodnom periodu vršilo ozbiljne intervencije u krivično-pravnim okvirima i drugim segmentima prava, sa ciljem da dođu do većeg stepena zaštite najranjivijih kategorija ljudi“, rekao je Božović.

Kako je dodao, LGBTQI+ osobe to jesu i zato posebna pažnja mora biti posvećena toj temi.

Božović je istakao da ekspanzija društvenih mreža, sloboda medija i jednostavnost kreiranja sadržaja mogu da dovedu do suprotnosti onoga što bi trebalo da budu.

“Smatram da svaka aktivnost čiji je cilj zaštita od govora mržnje mora naići našu podršku”, rekao je Božović, dodajući da je važno pratiti trendove koje nameće praksa Evropskog suda za ljudska prava i nastaviti sa edukacijom praktičara koji se bave tom temom.

On je naveo da Vlada ima zadatak da nastavi sa praksom upodobljavanja zakona i podzakonskoh akata, kao i svih zakona koji tretiraju osobe u istopolnoj zajednici, kako bi kreirala pravni okvir koji će dodatno osnažiti određena prava.

Božović je rekao da će uvijek, ukoliko je to potrebno, pažnju posvetiti i kaznenoj politici sa ciljem da sankcija proizvede efekat odvraćanja od činjenja krivičnih djela.

Na pitanje o proceduri za usvajanje Zakona o pravnom prepoznavanju rodnog identiteta, on je naglasio da je Ministarstvo podržalo Nacrt tog zakona i da će on, kada se taj dokument nađe na nadležnoj Vladinoj komisiji, glasati za njega.

Prema njegovim riječima, sve društvene i političke okolnosti koje su se desile krajem prošle godine i koje još traju uticale su na to da se taj zakon još ne usvoji.

“Mislim da je samo pitanje vremena kada će to biti”, rekao je Božović.

Predsjednica Centra za istraživačko novinarstvo Crne Gore (CIN-CG), Milka Tadić Mijović kazala je da je tema o pristupu pravdi osoba LGBTQI+ veoma važna u vremenima nespokoja kojim je značajno uzdrman poredak uspostavljen nakon Drugog svjetskog rata.

“U danima kada oni koji su drugačiji strahuju da bi prava do kojih se došlo teškom borbom, mogla biti ugrožena, promjene koje se dešavaju pred našim očima ne možemo ignorisati”, rekla je Mijović Tadić.

Kako je naglasila, dužnost je da se udruže kako bi odbranili postojeća i osvojili nova pava.

Predstavnik Ambasade Kanade, Dejvid Morgan, kazao je da građani Kanade znaju da angažovani, osnaženi građani čine demokratiju jakom.

Morgan je naglasio da Kanada i u ovom momentu čvrsto podržava organizacije civilnog društva posvećene mirnom, odgovornom i demokratskom poboljšanju opšteg dobra.

“Mi smo danas ovdje posebno da saznamo o pristupu pravdi i da li svaki ravnopravan član crnogorskog društva zaista uživa jednak pristup i, ukoliko ne, da saznamo zašto i kako ne i šta treba da učinimo kako bi svi uživali jednak pristup pravdi”, rekao je Morgam.

Okrugli sto o pristupi pravdi osoba LGBTQI+, CIN-CG je organizovao u okviru projekta “Unapređenje zaštite prava LGBTQI+ populacije i pristupa pravdi u Crnoj Gori”, koji podržava Kanada.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS