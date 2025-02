Procesuiran zbog nelegalnog izlova ribe

Podgorica, (MINA) – Plovna jedinica Uprave policije i Služba zaštite nacionalnog parka (NP) Skadarsko jezero procesuirale su u ponedjeljak, u rejonu Milića livade, jednu osobu zbog nelegalnog izlova ribe.

Iz Nacionalnih parkova Crne Gore (NPCG) su saopštili da je ta osoba procesuirana dva puta tokom mjeseca.

“Tom prilikom privremeno je oduzet metalni čamac sa vanbrodskim motorom ( Yamaha 15KS), osti, akumulator, lampa, pretvarač i manja količina ribe”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je služba zaštite NP Skadarsko jezero, u prethodnih nekoliko dana, intenzivnom kontrolom terena spriječila nelegalne aktivnosti u tom zaštićenom području.

Iz NPCG su rekli da je u rejonu Vitoje, u opštini Tuzi, privremeno oduzeto plovilo, vanbrodski motor, osti, akumulator, pretvarač i lampa, kao i da je podnijeta prekršajna prijava protiv dvije osobe.

“Takođe, nakon dužeg operativnog praćenja plovila procesuirana su dvije osobe koje su izlovljavala ribu putem osti u rejonu Rijeke Crnojevića”, kaže se u saopštenju.

Tom prilikom, kako su naveli iz NPCG, privremeno je oduzeto limeno plovilo, vanbrodski motor (Yamaha 90KS), lampa, osti, akumulator, pretvarač.

“Osobe su predate na dalje postupanje nadležnim organima”, rekli su iz NPCG.

Oni su apelovali na sve ljubitelje prirode i odgovorne građane da sve nelegalne aktivnosti koje primijete na prostoru parka prijave Monitoring centru NPCG na broj 067000825.

