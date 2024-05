MUP: Odluka AZLP čin odgovornosti prema javnoj bezbjednosti

Podgorica, (MINA) – Odluka Agencije za zaštitu ličnih podataka (AZLP) da, postupajući po zahtjevu Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP), obustavi obavezu stavljanja van snage sistema video nadzora javnih površina čin je odgovornosti prema javnoj bezbjednosti, poručili su iz MUP-a.

“Ovakva odluka svjedoči i o tome da MUP nije nezakonito koristio sistem video nadzora javnih površina, a samim tim ni neovlašćeni nadzor privatnih djelova domaćinstava, kako se u dijelu javnosti špekulisalo, vec isključivo na bazi prethodno date saglasnosti od strane AZLP”, navodi se u saopštenju MUP-a.

Kako se dodaje, MUP će nastaviti sa unapređenjem sistema nadzora, poštujući načelo balansa između zaštite ljudskih prava i značaja po nacionalnu bezbjednost.

“Jer je unapređenje sistema bezbjednosti i jačanje resursa u borbi protiv svih oblika kriminala apsolutno prioritet Ministarstva”, kazali su iz MUP-a.

Iz tog Vladinog resora su istakli da ih posebno raduje to što je Odluka posljedica zakonom predviđenog postupka.

“Čime još jednom dokazujemo punu dosljednost u poštovanju pravnog poretka naše zemlje, što nalaže urgentnu implementaciju danas donesenog rješenja”; zaključuje se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS