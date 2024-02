Milović: Odluka o neizručenju Čamgoza opravdana i pravilna

Podgorica, (MINA) – Ministar pravde Andrej Milović kazao je da je odluku da ne izruči turskog državljanin Binali Čamgoza donio u skladu s Evropskom konvencijom o ljudskim pravima, poštujući Ustav i zakone Crne Gore.

Milović je, novinarima u Skupštini, rekao da je na sjednici Ustavnog odbora, kojoj je prisustvovao predsjednik Ustavnog suda Milorad Gogić, potvrđeno da je odluku o neizručenju Čamgozu donio zakonito, u skladu sa Ustavom Crne Gore i Evropskom konvencijom o ljudskim pravima.

On je rekao da je i Gogić govorio koliko je to opravdana i pravilna odluka sa pozicije ljudskih prava.

„Više puta sam istakao, nezavisno kada su ljudska prava u pitanju, jednak tretman imaju i bibliotekari i ubice. Vi ne možete drugačije da odlučujete. I ovdje su apsolutno poštovana ljudska prava“, rekao je Milović.

On je istakao da je donesena odluka isključivo u pogledu ljudskih prava, što je u nadležnosti ministra pravde.

Milović je rekao da se on ne bavi bezbjednosnim aspektom, i da su crnogorske bezbjednosne strukture napravile propust jer ga nijesu kontaktirale, niti mu dostavile bilo kakvo istraživanje, ili analizu koju bi mogao da uvaži.

“Odluka je potpuno u skladu sa Evropskom konvencijom o ljudskim pravima, Ustavom i zakonima Crne Gore, praksom, odnosno odlukama Ustavnog suda, rezolucijama Evropskog parlamenta i slično”, ponovio je Milović.

On je istakao da su ljudska prava vrhovna norma i vrhovna stvar koju moraju svi da poštuju.

Milović je rekao da svi koji ga optužuju zbog takve odluke treba da napišu akt Specijalnom državnom tužilaštvu (SDT ) i da se time bave istražarni organi.

On je, upitan hoće li o takvim odlukama obavještavati u budućnosti premijera Milojka Spajića, odgovorio potvrdno.

Milović je rekao da istražuje rad određenih osoba u bezbjednosnom sektoru i da će vrlo brzo dostaviti u Specijalno policijsko odjeljenje (SPO) “vrlo interesantne” podatke, kao i da će ih iznijeti i na sjednici Odbora za bezbjednost 9. februara.

“Onda će to ući u redovnu proceduru institucija i vidjećemo ko će gdje biti. Bojim se da ako posle tih iznošenja neko čuva nekog, onda je to za brigu”, naveo je Milović.

On je rekao da zna da se mnogima žuri po pitanju njegove ostavke.

“Strah je mnoge od mene, ali moram ih razačarati da sam ja tek počeo”, rekao je Milović i poručio da treba da grade zdravi sistem u kome ljudi iz bezbjednosnog sektora nemaju prijateljstvo, kumovske i poslovne veze sa pripadnicima organizacije kriminalnih grupa i onima koje goni SPO ili osuđuju sudovi.

On je rekao da se nijesu stekli uslovi da se donese odluka o izručenju južnokorejskog državljanina Do Kvona zato što je taj postupak vraćen Višem sudu i čeka se odluka tog suda.

“Informisani smo i da postoji određena istraga u SDT-u i u komunikaciji sa tužialštvom moramo da vidimo da li su sve radnje preduzete po pitanju Do Kvona, jer ukoliko nijesu, moramo sad čekati da vidimo da oni odrade svoj dio posla”, dodao je Milović.

On je podsjetio da postoje zakonski rokovi o kojima moraju voditi računa i poručio da ne mogu donositi odluke na osnovu očekivanja javnosti.

Milović je, na pitanje šta je značila čestitka lideru Demokratske partije socijalista (DPS) Danijelu Živkoviću, rekao da je to džentlmenski potez.

“Mi nijesmo neprijatelji. Crna Gora treba da se gradi zajedništvom i mislim da politička scena treba da splasne i mislim da retorika, koju smo danas čuli na Odboru, nije lijepa, ali nisam je ja započeo”, rekao je Milović.

On je dodao da je čestitka odgovoran potez kolegi političaru.

“Ako će neko da mi zamjeri zbog čestitke, neka zamjeri. To je onda dokaz svijesti u Crnoj Gori i da smo mi, nažalost, i dalje predpolitičko društvom koje nije zrelo čak ni da prihvati čestitku koju uputimo jedni drugima”, rekao je Milović.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS