Počeo sastanak Spajića sa predstavnicima ZBCG, prisutan i Bečić

Podgorica, (MINA) – Sastanak mandatara za sastav nove vlade Milojka Spajića sa liderima koalicije za Budućnost Crne Gore (ZBCG), Andrijom Mandićem, Milanom Kneževićem, počeo je u prostorijama Pokreta Evropa sad (PES), a prisustvuje mu i predsjednik Demokrata Aleksa Bečić.

Na sastanak su, u ime koalicije ZBCG, došli i Slaven Radunović i Predrag Bulatović.

Spajić je ranije završio sastanak sa predstavnicima partija koje su ga podržale za mandatara tokom konsultacija kod predsjednika države Jakova Milatovića.

Na sastanku su bili Bečić, lideri Socijalističke narodne partije Vladimir Joković, Bošnjačke stranke Ervin Ibrahimović, Force Genci Nimanbegu, Albanske Alternative Nik Đeljošaj i Demokratske unije Albanaca Mehmed Zenka.

Sastanku su prisustvovali i predsjednici Hrvatske građanske inicijative Adrijan Vuksanović, Ujedinjene Crne Gore Goran Danilović i CIVIS-a Srđan Pavićević.

Spajić je nakon tog sastanka, na kojem je razgovarano o formiranju vlade, rekao da su principi PES-a prihvatljivi svim učesnicima današnjeg sastanka i da nijesu razgovarali o podjeli resora.

Lider PES-a je u četvrtak od Milatovića dobio mandat za sastav vlade, rok da završi taj posao je tri mjeseca, a mora dobiti podršku najmanje 41 poslanika.

