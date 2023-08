Hrvatska uputila protestnu notu Crnoj Gori zbog broda Jadran

Podgorica, (MINA) – Ministarstvo vanjskih i evropskih poslova Hrvatske uputilo je protestnu notu Crnoj Gori zbog obilježavanja 90 godina školskog broda Jadran.

Taj jedrenjak, podsjeća agencija Hina, Hrvatska pokušava da vrati od 1991. godine.

Školski brod Jadran građen je od 1931. do 1933. godine u brodogradilištu “H.C. Stülcken &Sohn” u Hamburgu, u Njemačkoj, za potrebe mornarice Kraljevine Jugoslavije.

Hina navodi da je jedrenjak izgrađen 1933. i da je od tada do 1991. godine bio upisan u flotne liste hrvatskih luka.

Dodaje se da je na remont u Crnu Goru otplovio 1991. godine, tada upisan u matičnoj luci Split, i da je do danas u Crnoj Gori.

Crna Gora nizom događanja obilježava 90. godišnjicu broda, zbog čega je Ministarstvo vanjskih i evropskih poslova Hrvatske u noti izrazio “najoštriji protest”.

“Svojatanje tuđe imovine protivno je uobičajenim uzusima, međunarodnom pravu i evropskim vrijednostima za koje se je Crna Gora opredijelila “, navodi se u saopštenju hrvatskog Ministarstva.

Zvanični Zagreb je pozvao Podgoricu da prioritetno pristupi bilateralnom rješavanju sudbine tog broda, “simbola viševjekovne hrvatske pomorske tradicije”.

Crna Gora je pozvana da do tada izbjegava jednostrane aktivnosti koje su suprotne nastojanjima da se u duhu dobrosusjedskih odnosa, načelima poštovanja i međunarodnog prava pronađe trajno rješenje.

Ministarstvo vanjskih i evropskih poslova Hrvatske u noti podsjetilo da je slijedom poznatih okolnosti iz nedavne prošlosti, tadašnja državna zajednica Srbija i Crna Gora u svom fizičkom posjedu zadržala najveći dio vojne imovine bivše Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije.

Taj resor je naveo i da su, nakon razdvajanja Crne Gore od Srbije, dvije države između sebe raspodijelile tako zadržanu vojnu imovinu, uključujući i školski brod Jadran, koji je na dan osamostaljenja Hrvatske bio je upisan u upisnik brodova u hrvatskoj luci Lora.

