Đurović: Nepoštovanje kvota dodatno će produbiti neravnopravnost

Podgorica, (MINA) – Nepoštovanje kvota propisanih Zakonom o izboru odbornika i poslanika dodatno će produbiti postojeću neravnopravnost žena u politici, ocijenila je predsjednica Skupštine Danijela Đurović.

Kako je saopšteno iz Skupštine, ona je učestvovala na samitu Women political leaders 2023, koji je održan u Briselu.

Đurović je, govoreći na temu povećanja broja i uticaja žena u politici, istakla da u se Crnoj Gori, uprkos brojnim naporima koji se već decenijama ulažu u cilju stvaranja društva jednakih mogućnosti za sve, i dalje svjedoči snažnim rodno podijeljenim ulogama koje diktiraju patrijarhalni obrasci.

Ona smatra da je neophodno osnažiti primjenu postojećih mehanizama – kvota, da bi postigli rodno ravnopravnu političku zastupljenost.

“Ali i da ih proširimo i na same političke partije koje bi ovakvim i sličnim mjerama pokazale nedvosmislenu spremnost da pruže podršku ženskom političkom djelovanju”, dodala je Đurović.

Kako je navela, treba obratiti pažnju i na različite programe obuke i liderstva koji uče žene kako da razumiju institucionalne procedure i pomažu im da stvore zajednice, postanu samopouzdane, sigurnije i odlučnije, kao i da nauče mehanizme samoodbrane od ugnjetavanja.

Đurović je naglasila da su nedavno održani lokalni izbori pokazali da su žene bile minimalno zastupljene na odborničkim listama, čime se krši princip kvota propisan Zakonom o izboru odbornika i poslanika.

“Ukoliko ne budemo poštovali tu mjeru, vrlo je vjerovatno da ćemo svjedočiti padu ionako malog broja odbornica, što će dodatno produbiti postojeću neravnopravnost”, istakla je Đurović.

Ona je istakla da su poslanice 27. saziva Skupštine Crne Gore oformile Ženski klub i da su, prevazilazeći partijske razlike, uspjele da pokrenu usvajanje niza zakonskih rješenja koja se, prvenstveno, odnose na poboljšanje položaja žena i djece.

Time su, prema riječima Đurović, pokazale da su, u interesu građana, spremne da sarađuju i doprinose razvoju zajednice.

Ona je kazala da je ženama potrebna komunikacija, povezanost i zajednica da bi ubrzale svoje političke karijere.

“A cilj ovog samita je da poveća i broj i uticaj žena na političkim rukovodećim pozicijama, optimizujući moć komunikacije i veze za izgradnju novih zajednica znanja za žene političke liderke svuda, zaključila je Đurović.

