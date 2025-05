Zlatne medalje za Bojanu Gojković i Tomislava Đinovića

Podgorica, (MINA) – Crnogorski bokseri Bojana Gojković i Tomislav Đinović osvojili su zlatne medalje na međunarodnom turniru Le Sentjur /Les Ceintures/ u Parizu.

Gojković je u finalnom meču kategorije do 57 kilograma savladala Francuskinju Marijen Dantan.

Do pobjede došla je jednoglasnom odlukom sudija.

U polufinalu eliminisala je Lusi Pauli.

Đinović je, kao i Gojković, do pobjede u finalnom meču kategorije do 60 kilograma došao na dominantan način, protiv Italijana Manuela Kučija, jednoglasnom odlukom sudija.

On je u četvrtfinalu jednoglasnom odlukom sudija eliminisao Italijana Brajana Abatanđela, dok je meč za zlatno odličje izborio prekidom u drugoj rundi, protiv Francuza Lija Belhasela.

Selektor Nikola Ružić kazao je da je znao da su Đinović i Gojković spremni, ali da je ono što su prikazali u finalu nadmašilo i njegova očekivanja.

“Kako je turnir odmicao, sve su bili i bolji, rasli su iz meča u meč – tehnički, mentalno i fizički. Svaki izlazak u ring bio je bolji od prethodnog. U borbama za zlato su pokazali svoja najbolja izdanja – upravo kad je bilo najvažnije. To je ono što pravi šampioni rade – budu najbolji kad je najteže”, rekao je Ružić.

On je naglasio da glavni cilj ostaje Svjetsko prvenstvo u septembru u Liverpulu.

“Osvojiti turnir u sklopu priprema uvijek puno znači za samopouzdanje, ali mi znamo da pravi posao tek slijedi. Ovo nam je vjetar u leđa i dodatna motivacija da u septembru budemo u najboljoj mogućoj formi, kad je najvažnije”, rekao je Ružić.

