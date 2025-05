Zavjerće i Peruđa za pehar Lige šampiona

Podgorica, (MINA) – Aluron Varta Zavjerće i Sir Sikoma Monini Peruđa igraće u finalu Lige šampiona za odbojkaše.

Zavjerće je u Lođu, u polufinanom meču, pobijedilo Jastržebski 3:2, po setovima 19:25, 18:25, 25:20, 25:19 i 22:20.

Poljski tim do pobjede u Atlas areni došao je nakon 144 minuta igre.

Peruđa je nastup u finalu izborila pobjedom protiv Halkbanke iz Ankare 3:0 (25:23, 25:23 i 25:22).

Finalni meč na programu je sjutra u 20 sati.

