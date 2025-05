Žakelj trener sezone u ABA ligi

Podgorica, (MINA) – Šef stručnog štaba Budućnost Volija Andrej Žakelj najbolji je trener sezone AdmiralBet ABA lige, objavljeno je na zvaničnom sajtu tog košarkaškog takmičenja.

U izboru za trenera godine, najboljeg igrača, najboljeg mladog košarkaša, najboljeg defanzivca i najbolje petorke učestvuju treneri iz ABA lige, novinari i navijači.

Žakelj je osvojio 84,9 odsto glasova.

Slovenački stručnjak dobio je najviše glasova i od trenera, novinara i navijača.

Predvođeni Žakeljem, košarkaši Budućnost Volija su regularni dio sezone završili na prvom mjestu sa 26 pobejda i četiri poraza, a u četvrtfinalu će igrati protiv Mege.

Kao drugoplasirani završio je trener Igokee Nenad Stefanović (6,4 odsto glasova), a na trećem trener Cedevita-Olimpije, Zvezdan Mitrović (5,2 odsto glasova).

