Žakelj: Budućnost spremna za duel sa Partizanom

Podgorica, (MINA) – Budućnost Voli spremno dočekuje duel sa Partizanom, koji može da odredi koja će ekipa sa prvog mjesta u plej-of ABA lige, kazao je trener podgoričkih košarkaša Andrej Žakelj.

On smatra da je sjutrašnji duel u dvorani Morača težak i bitan za obje ekipe.

“Imali smo dovoljno vremena da se spremimo, imamo probleme oko sastava, ali važan je pristup i to kako ćemo krenuti u derbi”, kazao je Žakelj.

On je naglasio da Budućnost, ukoliko želi pobjedu mora maksimalno iskoristiti slabosti rivala.

“Moramo da kaznimo njihove slabosti. Uz podršku naših navijača dobijemo hrabrost i samopouzdanje i onda je sve lakše”, kazao je Žakelj.

Budućnost je prvi međusobni duel u Beogradu dobila 97:90.

Obje ekipe uoči 27. kola imaju isti skor – po 23 pobjede i tri poraza.

Bek šuter Đorđije Jovanović očekuje drugačiji meč u odnosu na prvi u Beogradu.

“Oba tima su u boljoj formi. Moramo biti koncentrisani sve vrijeme, motiva neće faliti. Jaki su i igri jedan na jedan, to treba da zaustavimo, kao i njihovu traniziciju”, kazao je Jovanović.

Meč u dvorani Morača počeće u 19 sati.

